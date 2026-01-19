पेयजल संकट को लेकर रोष, शुरू किया धरना, किया विरोध प्रदर्शन

पोकरण क्षेत्र के थाट गांव में गत 20 दिनों से बिगड़ी जलापूर्ति व्यवस्था को लेकर ग्रामीणों की ओर से बेमियादी धरना शुरू किया गया। ग्रामीणों की ओर से जलापूर्ति सुचारु करने की मांग को लेकर धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत केलावा के थाट गांव में गत 20 दिनों से जलापूर्ति बंद है। जिसके कारण ग्रामीणों को पेयजल संकट से रु-ब-रु होना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि गांव में जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइनें लगाकर घर-घर कनेक्शन भी कर दिए गए है, लेकिन अभी तक उसमें जलापूर्ति शुरू नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि घरों में किए गए नल कनेक्शन शो-पीस बने हुए है। गांव में स्थित जीएलआर व पशुकुंड सूखे पड़े है।
जिसके कारण ग्रामीणों को महंगे दामों में पानी खरीदकर मंगवाना पड़ रहा है। मवेशी पानी के लिए इधर उधर भटक रहे है। उन्होंने बताया कि गांव में सभी हेण्डपंप खराब पड़े है। पेयजल का अन्य कोई स्त्रोत नहीं होने के कारण आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिसको लेकर कई बार जलदाय विभाग के अधिकारियों को अवगत करवाया गया, लेकिन उनकी ओर से जलापूर्ति सुचारु कने को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसी को लेकर ग्रामीणों की ओर से सोमवार को बेमियादी धरना शुरू किया गया है। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने यहां धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया और जलदाय विभाग के विरुद्ध नारेबाजी की। उन्होंने बताया कि जब तक गांव में जलापूर्ति सुचारु नहीं की जाती है, तब तक उनका धरना जारी रहेगा।
