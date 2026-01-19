पेयजल संकट को लेकर रोष, शुरू किया धरना, किया विरोध प्रदर्शन

जिसके कारण ग्रामीणों को महंगे दामों में पानी खरीदकर मंगवाना पड़ रहा है। मवेशी पानी के लिए इधर उधर भटक रहे है। उन्होंने बताया कि गांव में सभी हेण्डपंप खराब पड़े है। पेयजल का अन्य कोई स्त्रोत नहीं होने के कारण आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिसको लेकर कई बार जलदाय विभाग के अधिकारियों को अवगत करवाया गया, लेकिन उनकी ओर से जलापूर्ति सुचारु कने को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसी को लेकर ग्रामीणों की ओर से सोमवार को बेमियादी धरना शुरू किया गया है। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने यहां धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया और जलदाय विभाग के विरुद्ध नारेबाजी की। उन्होंने बताया कि जब तक गांव में जलापूर्ति सुचारु नहीं की जाती है, तब तक उनका धरना जारी रहेगा।