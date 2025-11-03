Patrika LogoSwitch to English

जैसलमेर

सड़कों पर ' पशुराज', आपसी भिड़ंत में उठता धूल-धुआं… रुकती राह, थमते वाहन

पोकरण कस्बे के मुख्य मार्गों पर बेसहारा पशुओं के जमावड़े के कारण आमजन को परेशानी हो रही है जिम्मेदारों की ओर से इन आवारा व बेसहारा पशुओं को पकडऩे व गोशाला भिजवाने को लेकर कोई कवायद नहीं की जा रही है।

less than 1 minute read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Nov 03, 2025

पोकरण कस्बे के मुख्य मार्गों पर बेसहारा पशुओं के जमावड़े के कारण आमजन को परेशानी हो रही है जिम्मेदारों की ओर से इन आवारा व बेसहारा पशुओं को पकडऩे व गोशाला भिजवाने को लेकर कोई कवायद नहीं की जा रही है। गौरतलब है कि कस्बे के जयनारायण व्यास सर्किल, जोधपुर रोड, जैसलमेर रोड पर हर समय बेसहारा पशुओं का जमावड़ा रहता है। कस्बे के जयनारायण व्यास सर्किल, स्टेशन रोड, जैसलमेर व जोधपुर रोड पर बेसहारा पशुओं का जमावड़ा रहता है। ये पशु आए दिन आपस में भिडऩे लगते है। जिसके कारण राहगीरों के चपेट में आने की आशंका रहती है। इसके साथ ही किसी व्यक्ति के घायल हो जाने से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

हर समय हादसे की सता रही आशंका

कस्बे के साथ राष्ट्रीय रामजार्ग संख्या- 11 पर पशुओं की भरमार के कारण हर समय हादसे का भय रहता है। रात में पर्याप्त रोशनी के अभाव में सडक़ के बीचोंबीच बैठे ये पशु दिखाई नहीं दे पाते है और तेज गति से निकल रहे वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाते है। पोकरण-जैसलमेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आए दिन ऐसे हादसे हो रहे है।

नहीं भेज रहे गोशाला

कस्बे के मुख्य मार्गों पर बैठे पशुओं में बेसहारा के साथ कुछ पालतू गोवंश भी शामिल है, जिन्हें बाड़ों से निकाल दिया जाता है। ये पशु बीच सडक़ पर आकर यातायात बाधित करते है। वाहनों के इन पशुओं से टकरा जाने से कभी किसी बड़े हादसे से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

Published on:

03 Nov 2025 09:52 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / सड़कों पर ‘ पशुराज’, आपसी भिड़ंत में उठता धूल-धुआं… रुकती राह, थमते वाहन

