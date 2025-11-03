सड़कों पर ‘ पशुराज’, आपसी भिड़ंत में उठता धूल-धुआं… रुकती राह, थमते वाहन

पोकरण कस्बे के मुख्य मार्गों पर बेसहारा पशुओं के जमावड़े के कारण आमजन को परेशानी हो रही है जिम्मेदारों की ओर से इन आवारा व बेसहारा पशुओं को पकडऩे व गोशाला भिजवाने को लेकर कोई कवायद नहीं की जा रही है। गौरतलब है कि कस्बे के जयनारायण व्यास सर्किल, जोधपुर रोड, जैसलमेर रोड पर हर समय बेसहारा पशुओं का जमावड़ा रहता है। कस्बे के जयनारायण व्यास सर्किल, स्टेशन रोड, जैसलमेर व जोधपुर रोड पर बेसहारा पशुओं का जमावड़ा रहता है। ये पशु आए दिन आपस में भिडऩे लगते है। जिसके कारण राहगीरों के चपेट में आने की आशंका रहती है। इसके साथ ही किसी व्यक्ति के घायल हो जाने से भी इनकार नहीं किया जा सकता।