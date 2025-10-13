जैसलमेर-दिल्ली के बीच एक और विमान सेवा का संचालन 27 नवम्बर से

जैसलमेर और देश की राजधानी दिल्ली के बीच मौजूदा समय में नियमित विमान सेवा का संचालन किया जा रहा है। आगामी 26 अक्टूबर से अन्य महानगरों के साथ दिल्ली के लिए भी अतिरिक्त विमान सेवाओं का संचालन होगा। इस बीच विमानन कम्पनी स्पाइसजेट की तरफ से जैसलमेर-दिल्ली के बीच आगामी 27 नवम्बर से सेवा का संचालन करने का शेड्यूल जारी किया गया है। इसके अनुसार 27 नवम्बर से अगले वर्ष 28 मार्च तक कम्पनी प्रतिदिन दिल्ली से जैसलमेर और जैसलमेर से दिल्ली के बीच उड़ान सेवा का संचालन करेगी। कम्पनी की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार दिल्ली से उड़ान सुबह 10.40 बजे प्रस्थान कर 12.30 बजे जैसलमेर पहुंचेगी। वापसी में दोपहर 1.10 बजे जैसलमेर से यात्रियों को लेकर विमान उड़ेगा और 3 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरेगा। इसके लिए कम्पनी 189 सीटों वाला बोइंग विमान का संचालन करेगी। स्थानीय ट्रेवल एजेंट अखिल भाटिया ने बताया कि अक्टूबर में ही इंडिगो के साथ एयर इंडिया की ओर से जैसलमेर-दिल्ली के बीच सेवा का संचालन करेगी। उसके बाद नवम्बर में स्पाइसजेट की तरफ से फ्लाइट उड़ाए जाने से प्रतिदिन 4 फ्लाइट्स की सुविधा मिलेगी, जो बहुत बड़ी बात है। इससे यात्रियों को किराए में बढ़ोतरी का दंश नहीं झेलना पड़ेगा।
