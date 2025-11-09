Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

एनएच-11 पर चला अतिक्रमण विरोधी अभियान, ढाबे-केबिन हुए खाली

जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर संबंधित थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग किनारे बने अवैध ढांचों को हटाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है।

2 min read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Nov 09, 2025

एनएच- 11 पर सुरक्षा और सुव्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए रामदेवरा पुलिस ने एनएचएआई के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए मुख्य सडक़ किनारे लगे साइन बोर्ड हटाए और अवैध ढाबे, होटल व केबिन संचालकों को स्वेच्छा से स्थान खाली करने की चेतावनी दी। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर संबंधित थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग किनारे बने अवैध ढांचों को हटाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। रामदेवरा-पोकरण और रामदेवरा-फलोदी मार्ग पर पुलिस टीम ने निरीक्षण करते हुए मुख्य सडक़ से बिल्कुल पास बने ढाबों को हटाया। कई स्थानों पर दुकानदारों को अंतिम नोटिस जारी किया गया कि वे तुरंत अपने ढाबे और केबिन हटा लें, अन्यथा उन्हें जेसीबी से ध्वस्त किया जाएगा। हाईवे सुरक्षा के लिए किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होने देने का निर्णय लिया गया है। लगातार निरीक्षण से सडक़ किनारे बैठे दुकानदारों में हडक़ंप की स्थिति बनी हुई है। पुलिस का कहना है कि सडक़ हादसे कम करने के लिए यह कार्रवाई अनिवार्य है।

रात में नाकाबंदी और जांच अभियान तेज

थाना क्षेत्र में रात्रि 11 बजे से सुबह 7 बजे तक नाकाबंदी चल रही है। एमवी एक्ट के तहत नियमित कार्रवाई करते हुए पुलिस शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों पर कड़ी निगरानी रख रही है। रात्रि में गुजरने वाले सभी प्रकार के वाहनों को रोककर तलाशी और जांच की जा रही है। पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि नशे की हालत में वाहन न चलाएं, नियंत्रित गति में चलें और यातायात नियमों का पालन करें। अब तक एमवी एक्ट में 50 से अधिक कार्रवाई हो चुकी है और पिछले तीन दिनों में करीब दो सौ लोगों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई है।

ढांचे हटाए, शेष को स्वेच्छा से हटाने के निर्देश

राष्ट्रीय राजमार्ग किनारे अवैध ढाबे, केबिन और होटलों को हटाने की कार्रवाई तेज कर दी गई है। कई जगह ढांचे हटाए गए और बाकी को स्वेच्छा से हटाने के निर्देश दिए गए। एमवी एक्ट के तहत शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की जा रही है तथा सडक़ हादसों में कमी लाने के लिए लगातार जन- जागरूकता भी की जा रही है।

  • महादेव गोदारा, थाना अधिकारी, रामदेवरा

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

09 Nov 2025 09:14 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / एनएच-11 पर चला अतिक्रमण विरोधी अभियान, ढाबे-केबिन हुए खाली

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सीजन की अब तक की सबसे शीतल रात, पहली बार न्यूनतम पारा 14.7 डिग्री

जैसलमेर

बॉर्डर रोड पर हादसा, स्कूली बस–कार भिड़ी.. सेना के चार जवान और चालक घायल

जैसलमेर

सूरत से 800 किलोमीटर पदयात्रा के बाद रामदेवरा पहुंचे भक्त

जैसलमेर

डिग्गी में फिसलकर युवक की मौत, मोटर पम्प ठीक करते समय संतुलन बिगड़ा

जैसलमेर

नेहड़ाई में एटीएम उखाड़ ले गए चोर, लाखों की नकदी लेकर फरार

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.