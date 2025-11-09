एनएच-11 पर चला अतिक्रमण विरोधी अभियान, ढाबे-केबिन हुए खाली

एनएच- 11 पर सुरक्षा और सुव्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए रामदेवरा पुलिस ने एनएचएआई के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए मुख्य सडक़ किनारे लगे साइन बोर्ड हटाए और अवैध ढाबे, होटल व केबिन संचालकों को स्वेच्छा से स्थान खाली करने की चेतावनी दी। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर संबंधित थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग किनारे बने अवैध ढांचों को हटाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। रामदेवरा-पोकरण और रामदेवरा-फलोदी मार्ग पर पुलिस टीम ने निरीक्षण करते हुए मुख्य सडक़ से बिल्कुल पास बने ढाबों को हटाया। कई स्थानों पर दुकानदारों को अंतिम नोटिस जारी किया गया कि वे तुरंत अपने ढाबे और केबिन हटा लें, अन्यथा उन्हें जेसीबी से ध्वस्त किया जाएगा। हाईवे सुरक्षा के लिए किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होने देने का निर्णय लिया गया है। लगातार निरीक्षण से सडक़ किनारे बैठे दुकानदारों में हडक़ंप की स्थिति बनी हुई है। पुलिस का कहना है कि सडक़ हादसे कम करने के लिए यह कार्रवाई अनिवार्य है।
थाना क्षेत्र में रात्रि 11 बजे से सुबह 7 बजे तक नाकाबंदी चल रही है। एमवी एक्ट के तहत नियमित कार्रवाई करते हुए पुलिस शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों पर कड़ी निगरानी रख रही है। रात्रि में गुजरने वाले सभी प्रकार के वाहनों को रोककर तलाशी और जांच की जा रही है। पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि नशे की हालत में वाहन न चलाएं, नियंत्रित गति में चलें और यातायात नियमों का पालन करें। अब तक एमवी एक्ट में 50 से अधिक कार्रवाई हो चुकी है और पिछले तीन दिनों में करीब दो सौ लोगों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई है।
राष्ट्रीय राजमार्ग किनारे अवैध ढाबे, केबिन और होटलों को हटाने की कार्रवाई तेज कर दी गई है। कई जगह ढांचे हटाए गए और बाकी को स्वेच्छा से हटाने के निर्देश दिए गए। एमवी एक्ट के तहत शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की जा रही है तथा सडक़ हादसों में कमी लाने के लिए लगातार जन- जागरूकता भी की जा रही है।
