एनएच-11 पर चला अतिक्रमण विरोधी अभियान, ढाबे-केबिन हुए खाली

एनएच- 11 पर सुरक्षा और सुव्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए रामदेवरा पुलिस ने एनएचएआई के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए मुख्य सडक़ किनारे लगे साइन बोर्ड हटाए और अवैध ढाबे, होटल व केबिन संचालकों को स्वेच्छा से स्थान खाली करने की चेतावनी दी। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर संबंधित थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग किनारे बने अवैध ढांचों को हटाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। रामदेवरा-पोकरण और रामदेवरा-फलोदी मार्ग पर पुलिस टीम ने निरीक्षण करते हुए मुख्य सडक़ से बिल्कुल पास बने ढाबों को हटाया। कई स्थानों पर दुकानदारों को अंतिम नोटिस जारी किया गया कि वे तुरंत अपने ढाबे और केबिन हटा लें, अन्यथा उन्हें जेसीबी से ध्वस्त किया जाएगा। हाईवे सुरक्षा के लिए किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं होने देने का निर्णय लिया गया है। लगातार निरीक्षण से सडक़ किनारे बैठे दुकानदारों में हडक़ंप की स्थिति बनी हुई है। पुलिस का कहना है कि सडक़ हादसे कम करने के लिए यह कार्रवाई अनिवार्य है।