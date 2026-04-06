पोलियो से जूझकर खड़ा हुआ अनु रंगा, संघर्षों से गढ़ी पहचान

5 अप्रेल 1990 को फलोदी में जन्मे अनु रंगा बचपन में ही पोलियो से प्रभावित हो गए। केवल तीन वर्ष की उम्र में पैरों की शक्ति कम हो गई। परिवार ने जोधपुर और उदयपुर तक उपचार के प्रयास किए, लेकिन पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो सके। इस स्थिति ने उन्हें कमजोर नहीं, बल्कि भीतर से मजबूत बना दिया। परिवार की जिम्मेदारी ने उन्हें जल्दी परिपक्व बना दिया। पिता ने जैसलमेर आकर छोटा व्यवसाय शुरू किया और कठिन परिस्थितियों में परिवार का पालन किया। अनु रंगा ने भी शिक्षा जारी रखते हुए जिम्मेदारियों को समझा और जीवन में आगे बढ़ने का संकल्प लिया।.साल 2007 में व्यापार शुरू किया, लेकिन अनुभव की कमी से भारी नुकसान हुआ और कर्ज का बोझ बढ़ गया। कठिन हालात में भी उन्होंने हार नहीं मानी। लगातार मेहनत कर कर्ज चुकाने की दिशा में प्रयास किए और आत्मसम्मान को बनाए रखा। इसके बाद उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में सक्रियता दिखाई। जनसेवा से जुड़ाव बढ़ा और लोगों के बीच पहचान बनी। व्यक्तिगत जीवन में भी उन्हें मजबूती मिली। विवाह के बाद जीवनसाथी ने हर संघर्ष में साथ दिया। बेटी ध्रुविका का जन्म उनके जीवन में नई ऊर्जा लेकर आया।