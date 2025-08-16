म्याजलार में हथियारबंद बदमाशों का हमला, युवती का अपहरण

जैसलमेर जिले के म्याजलार कस्बे में एक ढाणी में सोए हुए परिवार पर हथियारबंद बदमाशों ने हमला कर मारपीट की और परिजनों को बंधक बनाकर युवती का अपहरण कर लिया। घटना गुरुवार रात लगभग दो बजे की बताई जा रही है, जब दो गाड़ियों में सवार करीब दर्जनभर आरोपी घर में घुसे और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही म्याजलार थानाधिकारी ने आसपास के थानों को अलर्ट करते हुए नाकाबंदी करवाई, लेकिन अब तक अपहरणकर्ताओं का कोई सुराग नहीं मिला।जानकारी के अनुसार अपहृत युवती की सगाई पूर्व में रतरेड़ी (बाड़मेर) निवासी गणपतसिंह से आटा-साटा प्रथा के तहत हुई थी। आरोप है कि युवक के स्वभाव व प्रवृत्ति पसंद नहीं आने से युवती के परिजनों ने यह सगाई तोड़कर अन्यत्र तय कर दी, जिससे नाराज होकर गणपतसिंह ने साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया।घटना के बाद म्याजलार क्षेत्र में आक्रोश है और ग्रामीण पुलिस से आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं। थानाधिकारी सज्जनसिंह ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है, कई टीमों का गठन कर दबिश दी जा रही है और जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी।