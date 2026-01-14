सीमा सुरक्षा में सेना के रोबोटिक डॉग्स की हाई-टेक तैनाती

करीब 50 किलो वजनी और 27 इंच ऊंचे इन रोबोटिक डॉग्स को एक बार चार्ज करने पर 10 घंटे तक संचालित किया जा सकता है, जबकि पुन: चार्ज सिर्फ 1 घंटे में पूरा होता है। इन्हें 1 मीटर से 10 किलोमीटर की दूरी तक रिमोट सिस्टम से नियंत्रित किया जा सकता है। छोटी दूरी पर वाई-फाई और लंबी दूरी पर 4जी-एलटीई से ये सक्रिय रहते हैं। इनका संचालन मौसम पर निर्भर नहीं। -40 डिग्री की ठंड से लेकर 55 डिग्री की गर्मी तक समान क्षमता से कार्य करते हैं। बर्फीले पहाड़, रेगिस्तानी टीलों, ऊबड़-खाबड़ रास्तों और सीढ़ियों पर चलने में सक्षम हैं। इससे सीमा क्षेत्रों में त्वरित प्रतिक्रिया और जोखिम कम करने में सहायता मिलेगी।