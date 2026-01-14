14 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

सीमा सुरक्षा में सेना के रोबोटिक डॉग्स की हाई-टेक तैनाती

पश्चिमी सरहद की सुरक्षा में लंबे समय से ऊंट और प्रशिक्षित श्वानों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है, अब इनके साथ रोबोटिक डॉग्स भी शामिल हो रहे हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Jan 14, 2026

पश्चिमी सरहद की सुरक्षा में लंबे समय से ऊंट और प्रशिक्षित श्वानों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है, अब इनके साथ रोबोटिक डॉग्स भी शामिल हो रहे हैं। भारतीय सेना ने इन रोबोटिक डॉग्स को विशेष अभियानों और निगरानी के लिए तैयार किया है। इनकी प्रमुख विशेषता है— थर्मल कैमरा, 360 डिग्री घूमने वाला सेंसर, रडार और रियल-टाइम वीडियो कैप्चर सिस्टम। दुश्मन की गतिविधि, ठिकानों की पहचान और गुप्त आवाजाही पर इनकी नजर रहती है।

करीब 50 किलो वजनी और 27 इंच ऊंचे इन रोबोटिक डॉग्स को एक बार चार्ज करने पर 10 घंटे तक संचालित किया जा सकता है, जबकि पुन: चार्ज सिर्फ 1 घंटे में पूरा होता है। इन्हें 1 मीटर से 10 किलोमीटर की दूरी तक रिमोट सिस्टम से नियंत्रित किया जा सकता है। छोटी दूरी पर वाई-फाई और लंबी दूरी पर 4जी-एलटीई से ये सक्रिय रहते हैं। इनका संचालन मौसम पर निर्भर नहीं। -40 डिग्री की ठंड से लेकर 55 डिग्री की गर्मी तक समान क्षमता से कार्य करते हैं। बर्फीले पहाड़, रेगिस्तानी टीलों, ऊबड़-खाबड़ रास्तों और सीढ़ियों पर चलने में सक्षम हैं। इससे सीमा क्षेत्रों में त्वरित प्रतिक्रिया और जोखिम कम करने में सहायता मिलेगी।

हाल ही में रोबोटिक डॉग्स का परीक्षण

हाल ही में ऑपरेशन त्रिशूल के दौरान रेगिस्तानी क्षेत्र में बैटल एक्स डिविजन के सैनिकों ने रोबोटिक डॉग्स के साथ अभ्यास किया। अभ्यास में दुश्मन की खोज, हथियार परिवहन, ठिकानों की पहचान और फायर सपोर्ट जैसे कार्य सफलतापूर्वक पूरे हुए। वर्ष 2023 में मिलिट्री इंटेलिजेंस में शामिल होने के बाद से रोबोटिक डॉग्स का परीक्षण कई अभियानों में पूरा हो चुका है और इन्हें भविष्य की लड़ाकू आवश्यकताओं के अनुरूप देखा जा रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

14 Jan 2026 11:45 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / सीमा सुरक्षा में सेना के रोबोटिक डॉग्स की हाई-टेक तैनाती

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

पोकरण: एक साल बाद भी जगह निर्धारित नहीं कर पाई नगरपालिका

जैसलमेर

मरु महोत्सव-2026: मरुश्री और मिस मूमल प्रतियोगिताएं होंगी आकर्षण का मुख्य

जैसलमेर

बीएड इंटर्नशिपअवधि में वेतन कटौती… शिक्षक वर्ग में मुखर हो रहे विरोध के स्वर

जैसलमेर

दुश्मन की ना ‘पाक हरकत पर सुरक्षा, निगरानी और त्वरित कार्रवाई…

जैसलमेर

प्रखर धूप से कड़ाके की सर्दी से ठिठुरते लोगों को मिल सम्बल

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.