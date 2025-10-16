बस अग्निकांड पीड़ितों से मिले अशोक गहलोत, जताई गहरी संवेदना और चिंता

जैसलमेर से जोधपुर जा रही निजी बस में मंगलवार को हुए भीषण अग्निकांड के घायलों और मृतकों के परिजनों से मिलने के लिए बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोधपुर पहुंचे। उनके साथ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, एआइसीसी महासचिव और पूर्व सांसद भंवर जितेंद्रसिंह, बाड़मेर-जैसलमेर-बालोतरा के सांसद उम्मेदाराम बेनिवाल, पूर्व मंत्री शाले मोहम्मद और अन्य कांग्रेस नेता भी मौजूद रहे।

कांग्रेस नेताओं ने जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती घायलों का हालचाल जाना। अस्पताल के बर्न यूनिट में भर्ती मरीजों की स्थिति की जानकारी लेते हुए उन्होंने डॉक्टरों से उपचार की व्यवस्था के बारे में चर्चा की। घायलों से मुलाकात कर उन्होंने हिम्मत बनाए रखने की बात कही और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इसके बाद वे मोर्चरी पहुंचे, जहां मृतकों के परिजन अपने प्रियजनों के शव लेने पहुंचे थे। गहलोत और अन्य नेताओं ने परिजनों से मिलकर गहरी संवेदना व्यक्त की और उन्हें ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा कि यह हादसा बेहद दर्दनाक है, जिसने हर किसी को झकझोर दिया है।