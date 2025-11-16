Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

सरहद पर नजर आई एशियाटिक कैराकल, देखी गई दुर्लभ प्रजाति की बिल्ली की आबादी

भारत-पाक सीमा से सटे सरहदी जिले में दुर्लभ प्रजाति की एशियाटिक कैराकल बिल्ली नजर आई है।

2 min read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Nov 16, 2025

भारत-पाक सीमा से सटे सरहदी जिले में दुर्लभ प्रजाति की एशियाटिक कैराकल बिल्ली नजर आई है। जैसलमेर के सांवता निवासी वन्यजीवप्रेमी सुमेरसिंह भाटी व बीएनएचएस के पंकज विश्नोई खेतोलाई के निर्देशन में गत कुछ महिनों से सामुदायिक अभियान चलाया जा रहा था। जिसके अंतर्गत जैसलमेर के सीमावर्ती रामगढ़ क्षेत्र में दुर्लभ प्रजाति एशियाटिक कैराकल की आबादी मिली है। टीम के अनुमान के अनुसार इस क्षेत्र में करीब 10 जोड़े कैराकल के है। गौरतलब है कि भारत के घास स्थलों में व्यापक रूप से यह प्रजाति पाई जाती थी, लेकिन वर्षों से इसकी संख्या में गिरावट दर्ज की जा रही है। महिनों तक किए गए मैदानी सर्वे, स्थानीय चरवाहों के पारंपरिक ज्ञान और लगातार किए गए प्रयासों के आधार पर टीम ने इस प्रजाति की सरहदी जिले में सक्रिय मौजूदगी दर्ज की है। जिनके फोटो वन्यजीवप्रेमी सुमेरसिंह भाटी व पंकज विश्नोई ने पत्रिका को उपलब्ध करवाए है।

कैराकल की वापसी के संकेत

विशेषज्ञों के अनुसार यह खोज थार में कैराकल की वापसी के संकेत है। सरकार की ओर से इसके संरक्षण के प्रयास करने के साथ आवास बचाने का कार्य किया जाए तो संख्या में बढ़ोतरी की संभावना है। वन्यजीवप्रेमी भाटी व विश्नोई ने बताया कि जिले में पवन व सौर ऊर्जा के संयंत्र लग रहे है, जो कैराकल के लिए खतरे से कम नहीं है। इसके लिए सामुदायिक नेतृत्व के संरक्षण मॉडल को लागू कर प्रजाति को बचाया जा सकता है।

यह है कैराकल की प्रमुख विशेषताएं

  • एशियाटिक कैराकल को गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति में शामिल किया गया है।
  • इसके कान लंबे व काले फर वाले होते है। यही इसकी पहचान भी है। इनके सिरे पर लंबे काले बाल भी होते है, जो इन्हें सुंदर व विशिष्ट बनाते है।
  • कैराकल हवा में 3 मीटर तक उछल सकती है, जो दुनिया की गिनी-चुनी बिल्लियों में ही क्षमता है। यह उड़ते पक्षियों को भी झपटकर पकड़ लेती है।
  • इसका शरीर पतला व एथेलेटिक होता है, जो रेत, झाडिय़ों व घास भूमि में तेजी से घूमने में मदद करता है।
  • रेगिस्तान के अनुसार कैराकल बहुत कम पानी में जीवित रह सकता है। अधिकांश नमी यह अपने शिकार से ही प्राप्त करता है।
  • एशियाटिक कैराकल शांत व छुपकर रहने वाली बिल्ली है। इसकी जीवनशैली अत्यंत गुप्त होती है।
  • यह इंसानी गतिविधियों से दूर रहता है और जमीन पर कम निशान छोड़ता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

16 Nov 2025 10:29 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / सरहद पर नजर आई एशियाटिक कैराकल, देखी गई दुर्लभ प्रजाति की बिल्ली की आबादी

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जुकाम-बुखार के मरीज बढ़े, अस्पतालों में भीड़ और ओपीडी हर दिन 1500 पार

जैसलमेर

वेदर रिपोर्ट: सीजन की सबसे शीतल रात, पारा 12.2 डिग्री न्यूनतम तापमान

जैसलमेर

सम्यक चातुर्मास कृतज्ञता दिवस के साथ पूर्ण, साध्वी मंडल का विहार आरंभ

जैसलमेर

12 दिसंबर को होगा सामूहिक विवाह, 10 जोड़ों का होगा विवाह

जैसलमेर

जैसलमेर: खेत की राह में मौत ने रोका कदम, सुबह की खामोशी में गूंज उठा मातम, ट्रैक्टर पलटने से चेतनराम की जान गई

Jaisalmer News Mohangarh Youth dies after tractor overturns
जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.