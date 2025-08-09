सात दिन पहले शुरू हुए दो टोल नाकों पर हमला: मारपीट, तोड़फोड़ और धमकी—सीसीटीवी में कैद पूरी वारदात

महज सात दिन पहले शुरू किए गए तीन नए टोल नाकों में से दो पर शुक्रवार देर रात हथियारबंद हमलावरों ने हमला कर जमकर तोडफ़ोड़ की। घटनाओं ने न केवल क्षेत्र में दहशत फैला दी है बल्कि टोल संचालन और सुरक्षा व्यवस्था की गंभीर खामियों को भी उजागर कर दिया है। घटना शुक्रवार रात करीब एक बजे की है, जब सफेद रंग की गाड़ी में सवार कुछ लोग लाणेला टोल नाके पर पहुंचे। टोल शुल्क मांगे जाने पर उन्होंने गाली-गलौच शुरू कर दी और अचानक कर्मचारियों पर हमला कर दिया। मारपीट के दौरान वहां रखे सिस्टम, उपकरण और अन्य सामान को तोडफ़ोड़ कर नुकसान पहुंचाया गया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई।