जैसलमेर

सात दिन पहले शुरू हुए दो टोल नाकों पर हमला: मारपीट, तोड़फोड़ और धमकी—सीसीटीवी में कैद पूरी वारदात

महज सात दिन पहले शुरू किए गए तीन नए टोल नाकों में से दो पर शुक्रवार देर रात हथियारबंद हमलावरों ने हमला कर जमकर तोडफ़ोड़ की।

जैसलमेर

Deepak Vyas

Aug 09, 2025

महज सात दिन पहले शुरू किए गए तीन नए टोल नाकों में से दो पर शुक्रवार देर रात हथियारबंद हमलावरों ने हमला कर जमकर तोडफ़ोड़ की। घटनाओं ने न केवल क्षेत्र में दहशत फैला दी है बल्कि टोल संचालन और सुरक्षा व्यवस्था की गंभीर खामियों को भी उजागर कर दिया है। घटना शुक्रवार रात करीब एक बजे की है, जब सफेद रंग की गाड़ी में सवार कुछ लोग लाणेला टोल नाके पर पहुंचे। टोल शुल्क मांगे जाने पर उन्होंने गाली-गलौच शुरू कर दी और अचानक कर्मचारियों पर हमला कर दिया। मारपीट के दौरान वहां रखे सिस्टम, उपकरण और अन्य सामान को तोडफ़ोड़ कर नुकसान पहुंचाया गया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई।

हमलावर यहीं नहीं रुके। लगभग 15 किलोमीटर आगे पारेवर गांव में स्थित टोल नाके पर भी उन्होंने इसी तरह का हमला किया और कर्मचारियों के साथ मारपीट की। दोनों जगह वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए।

2 अगस्त से तीन नए टोल नाके शुरू

गौरतलब है कि जैसलमेर-तनोट मार्ग पर भारतमाला हाईवे के तहत 2 अगस्त से रामगढ़, पारेवर और लाणेला में तीन नए टोल नाके शुरू हुए थे। इनकी शुरुआत के महज एक सप्ताह में ही दो नाकों पर हमला होने की घटना ने कानून-व्यवस्था के लिए चुनौती बयां कर दी है।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हमलावरों के पास धारदार हथियार भी थे और उन्होंने वारदात के दौरान कर्मचारियों को जान से मारने की धमकी दी। घटनाओं के बाद दोनों टोल नाकों के कर्मचारी डरे-सहमे हैं और रात की ड्यूटी करने में असुरक्षा महसूस कर रहे हैं। पुलिस ने घटनास्थलों पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर दबिश दी जा रही है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यह वारदात भविष्य में और बड़े हमलों का संकेत हो सकती है। यदि जिम्मेदारों ने इस घटना से सबक नहीं लिया और सुरक्षा को प्राथमिकता नहीं दी, तो टोल नाके अपराधियों के लिए आसान निशाना बने रहेंगे।

मामला दर्ज, आरोपियों की पहचान

रामगढ़ मार्ग िस्थत दो टोल नाकों में तोडफ़ोड़ के संबंध में एफआइआर दर्ज कर ली गई है। आरोपियों की पहचान की जा चुकी है। इस संबंध में जांच और कार्रवाई जारी है।

अभिषेक शिवहरे, पुलिस अधीक्षक, जैसलमेर

09 Aug 2025 09:11 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / सात दिन पहले शुरू हुए दो टोल नाकों पर हमला: मारपीट, तोड़फोड़ और धमकी—सीसीटीवी में कैद पूरी वारदात

