देवउठनी एकादशी से शुरू हाेंगे मंगल कार्य, गूंजेंगी शहनाइयां

2 नवंबर से शादियों का सीजन शुरू होगा। नवंबर में 10-11 मुहूर्त रहेंगे। जिसके बाद दिसंबर माह में शादियों के 4 मुहूर्त है। 11 दिसंबर को विवाह मुहुर्त के बाद 15 दिसंबर को मलमास (खरमास) शुरू हो जाएगा, जो 14 जनवरी तक रहेगा। इस एक माह में कोई मांगलिक कार्य या विवाह मुहुर्त नहीं है। साथ ही 12 दिसंबर को शुक्र अस्त हो जाएगा, जो 1 फरवरी को उदय होगा। हालांकि इस बीच 23 जनवरी को बसंत पंचमी पर अबूझ सावा रहेगा।