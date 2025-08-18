प्राधिकरण ने लिखा पत्र – श्रद्धालुओं को मिले सुविधाएं, अवैधानिक वसूली हो बंद

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव और अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश किशोर तालेपा ने जिला कलक्टर, पुलिस अधीक्षक, जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी व उपखंड अधिकारी पोकरण को एक पत्र लिखा है। उन्होंने बताया कि मेले के दौरान रामदेवरा में प्रवेश के लिए 7 प्रवेश द्वार बनाए गए है, जिन पर चार पहिया वाहनों से 100 रुपए व दोपहिया वाहनों से 50 रुपए प्रवेश शुल्क लिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त पार्किंग के लिए चार पहिया वाहनों से 100 रुपए व दोपहिया वाहनों से 20 रुपए अलग से शुल्क वसूला जा रहा है। उन्होंने विधिक स्थिति के बारे में बताते हुए इसे अवैधानिक बताया। उन्होंने प्रशासनिक जिम्मेदारी से अवगत करवाते हुए बताया कि मेला मजिस्ट्रेट नियुक्त किए जाते है। कानून व्यवस्था के लिए पुलिस बल तैनात किया जाता है। यातायात, भीड़ व स्वच्छता की जिम्मेवारी जिला प्रशासन की होती है। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत को शुल्क वसूली का अधिकार तभी है, जब वह राज्य सरकार की अनुमति से और नियमों के अनुरूप कार्यवाही करें।