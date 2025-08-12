बड़ी तीज: सालमसागर तालाब पर मेले में उमड़ी भीड़

पोकरण कस्बे में बड़ी तीज का पर्व मंगलवार को महिलाओं व युवतियों ने हर्षोल्लास के साथ मनाया। सुहागिनों के अपने परिवार की सुख समृद्धि व पति की लम्बी उम्र और अविवाहित कन्याओं के लिए योग्यवर की कामना को लेकर मनाया जाने वाला लोकपर्व बड़ी तीज कस्बे में परंपरागत रूप से मनाया गया। महिलाओं व कन्याओं ने दिनभर उपवास रखकर रात्रि में चन्द्रोदय के बाद चन्द्रदर्शन कर तीज माता की पूजा-अर्चना की व अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए प्रार्थना की। इस मौके पर विशेष रूप से बनाए गए व्यंजन गेहूं, चावल व चने की दाल के सतु के साथ ऋतुफल केले व दही का प्रसाद चढ़ाकर आकड़े के पत्ते पर भोजन ग्रहण किया। कस्बे में परम्परागत रूप से जगह-जगह महिलाओं व युवतियों ने झूले बांधे और परंपरा के अनुसार 16-16 झूले लेकर बड़ी तीज की रस्म अदा की। इसी प्रकार कस्बे के गावद्र्धननाथ की हेवली स्थित ठाकुरजी के मंदिर में महिलाओं ने तीज का पर्व मनाया और विशेष पूजन किया।