गड़ीसर की एंट्री पर बैरियर, ट्रैफिक कंट्रोल के साथ उभरे नए सवाल भी

शहर के कई खुले इलाकों में रात के समय शराब सेवन और कांच की बोतलें फेंके जाने की शिकायतें लगातार सामने आती रही हैं। ऐसे में वाहन आधारित अवांछित गतिविधियों को सीमित करने की कोशिश को प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं कि यदि किसी घर में स्वास्थ्य आपात स्थिति बनी या आग लगने जैसी घटना हुई तो तत्काल राहत वाहन वहां कैसे पहुंचेंगे ?