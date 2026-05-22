2 साल पहले लगाए नल… अब तक नहीं आया पानी, पेयजल संकट से हो रहा बेहाल

पोकरण क्षेत्र में भीषण गर्मी के मौसम में पेयजल संकट को लेकर प्रतिनिधि मंडल ने जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता से मुलाकात की। दलित अधिकार अभियान कमेटी के अध्यक्ष सुरेश नागौरा, कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष शेराराम पूनड़, कमेटी के सचिव गणपतराम गर्ग ने जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता रामनिवास रैगर से मुलाकात की। उन्होंने कस्बे सहित आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट की स्थिति से अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि अनियमित व अपर्याप्त जलापूर्ति के कारण लोगों को परेशानी हो रही है। भीषण गर्मी के मौसम में लोगों को पेयजल की व्यवस्था करने में दिक्कत हो रही है। उन्होंने जलापूर्ति व्यवस्था को सुचारु करने, नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करने, ग्रामीण क्षेत्रों में टैंकर व्यवस्था को सुधारने व आमजन को राहत दिलाने की मांग की है। जिस पर अधिशासी अभियंता रैगर ने समस्याओं के निराकरण का भरोसा दिलाया।