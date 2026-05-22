जैसलमेर से रवाना की साबरमती एक्सप्रेस, 67 करोड़ की लागत वाला कोच केयर कॉम्प्लेक्स भी शुरू

जानकारी के अनुसार जैसलमेर से जोधपुर की ओर जा रही साबरमती ट्रेन जैसे ही रामदेवरा रेलवे स्टेशन पहुंची, वहां मौजूद लोगों ने उत्साह के साथ ट्रेन और लोको पायलट दल का स्वागत किया। इस दौरान भंवर विश्नोई, उम्मेदसिंह एका, निम्बसिंह, वार्ड पंच रामदयाल ओड, रेवताराम ओड, रामचंद्र छगानी सहित कई लोग मौजूद रहे। रेल सेवाओं के विस्तार के साथ जैसलमेर जिला मुख्यालय को लंबी दूरी की ट्रेनों से जोड़ा जा रहा है। साबरमती-जोधपुर ट्रेन का जैसलमेर तक विस्तार होने से गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के यात्रियों को यात्रा में अधिक सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही जोधपुर और जैसलमेर के बीच स्थित स्टेशनों के यात्रियों को भी बेहतर आवागमन का लाभ मिल सकेगा। नई रेल सेवा से यात्रियों के समय और यात्रा खर्च में कमी आने की संभावना है। पर्यटन और धार्मिक यात्राओं को भी इससे गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।