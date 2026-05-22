हीटवेव के दौर में जैसलमेर व्यापार ने बदला कारोबार मॉडल और समयचक्र

गर्मी के चलते बदला बाजार का समयचक्र और खरीदारी पैटर्न।
रेगिस्तानी शहर में बढ़ती हीटवेव ने केवल मौसम नहीं बदला, बल्कि स्थानीय बाजारों की कार्यप्रणाली और व्यापारिक सोच को भी नई दिशा दी है। अब जैसलमेर का बाजार पारंपरिक समयचक्र से बाहर निकलकर मौसम आधारित मॉडल पर तेजी से शिफ्ट हो रहा है। सुबह और रात के समय जहां बाजारों में रौनक बढ़ रही है, वहीं दोपहर में कारोबार लगभग ठहराव की स्थिति में पहुंच गया है। व्यापारिक विश्लेषण के अनुसार पिछले कुछ हफ्तों में ग्राहक फुटफॉल में लगभग 35 प्रतिशत तक का बदलाव देखा गया है। गर्म हवाओं और तेज धूप के कारण उपभोक्ता अब सुरक्षित और ठंडे समय को ही खरीदारी के लिए प्राथमिकता दे रहे हैं।
-सुबह 6 से 11 बजे तक खरीदारी गतिविधियां बढ़ीं
-दोपहर 12 से 4 बजे तक बाजारों में मंदी
-शाम 6 बजे बाद फिर से बढ़ती भीड़
-ऑनलाइन ऑर्डर और होम डिलीवरी में तेज वृद्धि
-कूलिंग प्रोडक्ट्स की मांग में 20–40 प्रतिशत उछाल
स्थानीय किराना कारोबारी रमेश कुमार का कहना है कि अब ग्राहक सीधे दुकान आने के बजाय फोन पर ऑर्डर देना अधिक पसंद कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि गर्मी के कारण सुबह के समय बिक्री का दबाव बढ़ गया है, जबकि दोपहर में दुकान लगभग खाली रहती है। इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद कारोबारी सुरेंद्रसिंह राठौड़ ने बताया कि एयर कूलर, पंखे और पोर्टेबल कूलिंग सिस्टम की मांग पिछले साल की तुलना में काफी अधिक है। कई ग्राहक तत्काल डिलीवरी की मांग कर रहे हैं, जिससे सप्लाई चेन पर भी असर पड़ा है। शीतल पेय और जूस कारोबार से जुड़े व्यापारी महेंद्रनाथ का कहना है कि ठंडे पेय पदार्थों की बिक्री में लगातार बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। गर्मी बढ़ने के साथ ही जूस, मिनरल वाटर और इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स की मांग में तेज उछाल आया है। कपड़ा और जनरल स्टोर व्यापारी माहेश्वरी ने बताया कि ग्राहक अब समय देखकर खरीदारी कर रहे हैं। गर्मी के चलते लोग आवश्यक खरीदारी सुबह या शाम में ही निपटा रहे हैं, जिससे दिनभर का कारोबार पैटर्न पूरी तरह बदल गया है।
डिजिटल बिक्री मॉडल भी तेजी से उभर रहा है। छोटे व्यापारियों ने व्हाट्सऐप ऑर्डर, फोन बुकिंग और स्थानीय डिलीवरी सिस्टम को अपनाना शुरू किया है, जिससे बिक्री में निरंतरता बनी हुई है।
अर्थशास्त्री एवं बाजार विश्लेषक डॉ. अनिल जोशी का कहना है कि हीटवेव अब केवल मौसमी घटना नहीं, बल्कि आर्थिक व्यवहार को प्रभावित करने वाला स्थायी कारक बनती जा रही है। उनके अनुसार छोटे शहरों में उपभोक्ता व्यवहार तेजी से डेटा आधारित और समय संवेदनशील होता जा रहा है। आने वाले समय में व्यापारिक सफलता उन मॉडलों पर निर्भर करेगी जो मौसम, समय और डिजिटल सुविधा को एक साथ जोड़ सकें।
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