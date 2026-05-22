हीटवेव के दौर में जैसलमेर व्यापार ने बदला कारोबार मॉडल और समयचक्र

स्थानीय किराना कारोबारी रमेश कुमार का कहना है कि अब ग्राहक सीधे दुकान आने के बजाय फोन पर ऑर्डर देना अधिक पसंद कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि गर्मी के कारण सुबह के समय बिक्री का दबाव बढ़ गया है, जबकि दोपहर में दुकान लगभग खाली रहती है। इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद कारोबारी सुरेंद्रसिंह राठौड़ ने बताया कि एयर कूलर, पंखे और पोर्टेबल कूलिंग सिस्टम की मांग पिछले साल की तुलना में काफी अधिक है। कई ग्राहक तत्काल डिलीवरी की मांग कर रहे हैं, जिससे सप्लाई चेन पर भी असर पड़ा है। शीतल पेय और जूस कारोबार से जुड़े व्यापारी महेंद्रनाथ का कहना है कि ठंडे पेय पदार्थों की बिक्री में लगातार बढ़ोतरी दर्ज हो रही है। गर्मी बढ़ने के साथ ही जूस, मिनरल वाटर और इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स की मांग में तेज उछाल आया है। कपड़ा और जनरल स्टोर व्यापारी माहेश्वरी ने बताया कि ग्राहक अब समय देखकर खरीदारी कर रहे हैं। गर्मी के चलते लोग आवश्यक खरीदारी सुबह या शाम में ही निपटा रहे हैं, जिससे दिनभर का कारोबार पैटर्न पूरी तरह बदल गया है।