रेलवे के बिजली पोल पर चढ़ा युवक… करंट की चपेट में आने से झुलसा… जोधपुर रेफर

पोकरण कस्बे में दो दिन पूर्व एक गाड़ी की टक्कर से वृद्ध घायल हो गया। जिसको लेकर पुलिस में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार झलारिया निवासी किरताराम पुत्र राउराम मेघवाल ने रिपोर्ट पेश कर बताया कि उसके पिता राउराम दो दिन पूर्व घरेलू सामान लेने के लिए पोकरण आए थे। दोपहर करीब 1 बजे चौराहे से बस स्टैंड की तरफ जा रहे थे। इस दौरान राउमावि के आगे मुख्य चौराहे के पास पीछे से आ रही एक गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी। जिससे वे उछलकर दूर जा गिरे और घायल हो गए। हादसे के बाद गाड़ी चालक मौके से भाग गया। उसके चाचा मांगीलाल ने उन्हें पोकरण अस्पताल पहुंचाया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जोधपुर रैफर कर दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।