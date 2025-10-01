युद्ध का मैदान हो या खेल का मैदान, पाकिस्तान को हमारे से मुंह की खानी पड़ेगी: एमएस बिट्टा

ऑपरेशन सिंदूर हो या एशिया कप क्रिकेट.. जब भी पाकिस्तान हमारे सामने होगा, उसे हमसे मुंह की खानी पड़ेगी। एशिया कप क्रिकेट में हमारे खिलाड़ियों पर पाकिस्तानी खिलाडी तंज कस रहे थे। हमारी टीम ने उन्हें चारों खाने चित करते हुए धूल चटा दी। यह बात अखिल भारतीय आतंकवाद विरोधी मोर्चा के अध्यक्ष एमएस बिट्टा ने रामदेवरा प्रवास के दौरान मीडिया से बातचीत में कही। इससे पहले उन्होंने रामदेवरा पहुंचकर बाबा रामदेव समाधि के दर्शन कर देश में खुशहाली की कामना को लेकर विशेष रूप से पूजा-अर्चना की। रामदेवरा पहुंचने पर बाबा रामदेव समाधि समिति की तरफ से उनका स्वागत अभिनंदन किया गया। स्मृति चिन्ह स्वरूप बाबा रामदेव की प्रतिमा भेंट की गई। बाबा रामदेव समाधि समिति की तरफ से संचालित भोजशाला में उन्होंने जेड प्लस सुरक्षा कर्मियों के साथ प्रसादी ग्रहण की। वहां की व्यवस्था देखकर स्टाफ कर्मियों को धन्यवाद दिया। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया ने हमारी ताकत देखी थी। किस तरह से दो दिन में ही उनके सैनिक घुटनों के बल आकर हमारे सामने गिड़गिड़ाने लगे थे। इसी तरह पिछले दिनों एशिया कप क्रिकेट में भारत और पाकिस्तान तीन बार आमने-सामने हुए तीनों बार हमारे युवा टीम ने उन्हें धूल चटा दी।