मोक्ष धाम की तरफ जा रही शवयात्रा पर मधुमक्खियों का हमला, दो भाई घायल

मोक्षधाम में जलदाय विभाग के एमबी हेडवक्र्स से आगे शवयात्रा निकलने पर यहां मधुमक्खियों ने शवयात्रा पर हमला कर दिया। करीब 10-12 जनों को मधुमक्खियों ने काट लिया। जबकि छायण हाल जोधनगर निवासी नरपत पुत्र खुशालचंद सोनी व घेवर पुत्र मूलचंद सोनी घायल हो गए।