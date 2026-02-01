200 से अधिक मरीजों का जांचा स्वास्थ्य, दी दवाइयां व औषधि

राजस्थान पत्रिका के संस्थापक कर्पूरचंद्र कुलिश के जन्म शताब्दी वर्ष पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत कस्बे के उरमूल परिसर में नि:शुल्क चिकित्सा जांच व उपचार शिविर का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि कुलिश जन्म शताब्दी वर्ष में प्रदेश भर में सेवा कार्यों, सामाजिक सरोकार के कार्य किए जा रहे है। इसी के अंतर्गत कस्बे के उरमूल परिसर में चिकित्सा जांच व उपचार शिविर आयोजित किया गया, जिसमें मरीजों की भीड़ उमड़ी।