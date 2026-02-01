चारणवाला नहर की मरम्मत का कार्य शुरू, किसानों में जगी उम्मीद

समस्या उजागर होने के बाद सिंचाई विभाग सक्रिय हुआ। मरम्मत कार्य शुरू होने से किसानों के चेहरों पर राहत दिखाई दी और उन्हें फसल के लिए अंतिम सिंचाई मिलने की उम्मीद जगी। किसानों ने बताया कि समस्या सामने आने के बाद त्वरित कार्रवाई होने से राहत मिली है। अधिशासी अभियंता मनोज सोनकर ने बताया कि चारणवाला नहर की मरम्मत का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। प्रयास है कि गुरुवार तक मरम्मत कार्य पूर्ण कर पानी का प्रवाह सुचारु कर दिया जाए। विभागीय टीम लगातार मौके पर कार्य में जुटी है।