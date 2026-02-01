जैसलमेर में सूरज की तेज किरणों ने अभी से किया हैरान

filter: 0; fileterIntensity: 0.000000; filterMask: 0; captureOrientation: 0; hdrForward: 6; shaking: 0.126209; highlight: 1; algolist: 0; multi-frame: 1; brp_mask: 8; brp_del_th: 0.0035,0.0000; brp_del_sen: 0.1500,0.0000; delta:null; module: photo;hw-remosaic: false;touch: (-1.0, -1.0);sceneMode: 7864320;cct_value: 0;AI_Scene: (6, 0);aec_lux: 115.0;aec_lux_index: 0;albedo: ;confidence: ;motionLevel: 0;weatherinfo: null;temperature: 46;zeissColor: bright;
जैसलमेर में एक-एक दिन के अंतराल में सूरज की प्रखरता में बढ़ोतरी हो रही है। तेज धूप के कारण लोग अभी से हैरान-परेशान नजर आने लगे हैं, जबकि फरवरी भी पूरा नहीं बीता है। मौसम विभाग के अनुसार दिन का अधिकतम तापमान 34.6 और न्यूनतम 16.3 डिग्री सै. रिकॉर्ड किया गया।
गत मंगलवार को यह क्रमश: 33.5 और 17.3 डिग्री रहा था। इस प्रकार पारा 1.1 डिग्री बढ़ गया। सुबह से सूर्यदेव की किरणों ने जनजीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया। दोपहर और उसके बाद अपराह्न के समय तक हालात एकदम गर्मी के मौसम जैसे हो गए। सडक़ें, बाजार व चौराहे सूने नजर आने लगे। पंखों की गति अब पूरे तौर पर बढ़ चुकी है। सैलानियों को भी जैसलमेर में एकदम से बढ़ी गर्मी परेशान कर रही है।
