जैसलमेर: दूसरे दिन भी थमे रहे निजी बसों के पहिये, रोडवेज बसों में उमड़े यात्री

निजी बस ऑपरेटर्स की ओर से वाहनों की फिटनेस के लिए सरकार की तरफ से कॉमर्शियल वाहनों की फिटनेस अधिकृत निजी सेंटर्स पर ही करवाने का मुख्य रूप से विरोध किया जा रहा है। जैसलमेर जिले में एक भी निजी फिटनेस सेंटर नहीं है। ऐसे में वाहन मालिकों को इसके लिए 285 किलोमीटर दूर जोधपुर का सफर तय करना होगा। बस ऑपरेटर यूनियन के अध्यक्ष जगदीश पुरोहित ने बताया कि एक भारी वाहन को जोधपुर ले जाने और वापस लाने में 560 किमी का सफर तय करना पड़ता है। इसमें केवल डीजल का खर्च 4 से 10 हजार रुपए आता है।