वायुशक्ति-2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु होंगी मुख्य अतिथि, मुख्यंत्री आएंगे जैसलमेर

वायुसेना के दो साल में एक बार होने वाले वायुशक्ति- 2026 में राष्ट्रपति सहित अन्य वीवीआइपी के आगमन के मद्देनजर वायुसेना के साथ जिला व पुलिस प्रशासन की तरफ से भी उच्चस्तरीय तैयारियां की जा रही हैं। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुरुवार को जैसलमेर पहुंचेंगे और तैयारियों का जायजा लेंगे। मुख्यमंत्री के स्वागत को लेकर स्थानीय भाजपा पदाधिकारी व जनप्रतिनिधि तैयारियों में जुटे हैं। जिला प्रशासन व पुलिस ने संयुक्त रूप से सुरक्षा एवं यातायात प्रबंधन की रूपरेखा तैयार की है। एयरफोर्स स्टेशन से लेकर आयोजन स्थल तक चाक-चौबंद व्यवस्था की जा रही है।