बेटी से छेड़छाड़, पिता ने परेशान होकर की आत्महत्या

लाठी क्षेत्र के एक व्यक्ति ने अपनी बेटी को परेशान किए जाने से आहत होकर आत्महत्या कर ली। इस संबंध में उसकी ओर से पुलिस में रिपोर्ट भी दी गई थी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है। जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने शुक्रवार रात पुलिस में रिपोर्ट देकर बताया था कि उसकी नाबालिग पुत्री को एक लड़का छेड़छाड़ कर परेशान कर रहा है। जिस पर पुलिस ने रिपोर्ट लेकर शनिवार को सुबह जांच व कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया। इससे पूर्व ही शनिवार को तड़के 3 बजे व्यक्ति ने अपने घर के एक कमरे में फांसी लगा ली। सूचना पर लाठी थानाधिकारी नाथूसिंह चारण, सहायक उपनिरीक्षक किशनसिंह भाटी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव अपने कब्जे में लिया और एफएसएल को सूचना दी। एफएसएल की जांच के बाद शव का पोकरण अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। मृतक के भाई ने इस संबंध में लिखित रिपोर्ट देकर बताया कि उसका भाई लंबे समय से मानसिक तनाव में था। शनिवार को तड़के उसने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली, जिस पर पुलिस ने मर्ग दर्ज कर जांच शुरू की है। मामले की जांच थानाधिकारी नाथूसिंह चारण कर रहे है।