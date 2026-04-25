25 अप्रैल 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

बेटी से छेड़छाड़, पिता ने परेशान होकर की आत्महत्या

लाठी क्षेत्र के एक व्यक्ति ने अपनी बेटी को परेशान किए जाने से आहत होकर आत्महत्या कर ली। इस संबंध में उसकी ओर से पुलिस में रिपोर्ट भी दी गई थी।

2 min read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Apr 25, 2026

लाठी क्षेत्र के एक व्यक्ति ने अपनी बेटी को परेशान किए जाने से आहत होकर आत्महत्या कर ली। इस संबंध में उसकी ओर से पुलिस में रिपोर्ट भी दी गई थी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है। जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने शुक्रवार रात पुलिस में रिपोर्ट देकर बताया था कि उसकी नाबालिग पुत्री को एक लड़का छेड़छाड़ कर परेशान कर रहा है। जिस पर पुलिस ने रिपोर्ट लेकर शनिवार को सुबह जांच व कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया। इससे पूर्व ही शनिवार को तड़के 3 बजे व्यक्ति ने अपने घर के एक कमरे में फांसी लगा ली। सूचना पर लाठी थानाधिकारी नाथूसिंह चारण, सहायक उपनिरीक्षक किशनसिंह भाटी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव अपने कब्जे में लिया और एफएसएल को सूचना दी। एफएसएल की जांच के बाद शव का पोकरण अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। मृतक के भाई ने इस संबंध में लिखित रिपोर्ट देकर बताया कि उसका भाई लंबे समय से मानसिक तनाव में था। शनिवार को तड़के उसने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली, जिस पर पुलिस ने मर्ग दर्ज कर जांच शुरू की है। मामले की जांच थानाधिकारी नाथूसिंह चारण कर रहे है।

खेल मैदान, शिक्षकों की कमी और संसाधनों पर खुलकर रखी बातें

फलसूंड कस्बेे में ग्राम पंचायत भवन में विशेष ग्राम सभा का आयोजन हुआ, जिसमें राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र-छात्राओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई। बैठक में विद्यार्थियों ने गांव और विद्यालय के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पंचायत के समक्ष रखे, जिससे सभा का स्वरूप प्रभावी और परिणामोन्मुख बना। सभा का उद्देश्य ग्राम विकास के साथ-साथ विद्यार्थियों की अपेक्षाओं और जरूरतों पर केंद्रित संवाद स्थापित करना रहा। व्याख्याताओं और शिक्षकों के मार्गदर्शन में विद्यार्थी पंचायत भवन पहुंचे और अपने विचार स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किए। विद्यार्थियों ने विद्यालय के खेल मैदान की चारदीवारी, इंटरलॉकिंग सुविधा और पर्याप्त खेल सामग्री उपलब्ध कराने की मांग प्रमुखता से उठाई। इसके साथ ही शिक्षकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता भी रेखांकित की, ताकि शिक्षण व्यवस्था में सुधार हो सके। ग्राम सभा में पंचायत क्षेत्र के समग्र विकास पर भी विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में प्रशासक रतन सिंह जोधा, सहायक ग्राम सेवक जगदीश जीनगर, व्याख्याता हरिराम सुथार, पटवारी राजकुमार, एएनएम, आशा सहयोगिनी, नरेगा मेट और राजविका प्रतिनिधि सहित अनेक ग्रामीण उपस्थित रहे।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

25 Apr 2026 08:29 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / बेटी से छेड़छाड़, पिता ने परेशान होकर की आत्महत्या

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

100 पुलिसकर्मियों की टीम ने 48 घंटों की अवधि में सुलझाई हत्या की गुत्थी

जैसलमेर

तपिश से राहत के लिए पहाड़ों का रुख, छुट्टियां मनाने 20 करोड़ तक खर्च करेंगे जैसाणवासी

जैसलमेर

डिजिटल दौर में विचार की चोरी रोकने को मजबूत कानूनी कवच जरूरी

जैसलमेर

रामदेवरा हाईवे पर जर्जर नाले, खुले तार हादसे का बढ़ता खतरा

जैसलमेर

सूखे पड़े है पशुकुंड… प्यास से भटक रहे पशु, न हो रही जलापूर्ति, न पहुंच रहे टैंकर

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.