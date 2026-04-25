25 अप्रैल 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

डिजिटल दौर में विचार की चोरी रोकने को मजबूत कानूनी कवच जरूरी

बदलते डिजिटल परिदृश्य में विचारों, आविष्कारों और रचनात्मक कार्यों की सुरक्षा पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।

2 min read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Apr 25, 2026

हर वर्ष 26 अप्रेल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य नवाचार, रचनात्मकता और बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। बदलते डिजिटल परिदृश्य में विचारों, आविष्कारों और रचनात्मक कार्यों की सुरक्षा पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। बौद्धिक संपदा के अंतर्गत पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और डिजाइन जैसे अधिकार शामिल होते हैं, जो सृजनकर्ता को उसके कार्य पर कानूनी स्वामित्व प्रदान करते हैं।

इससे न केवल रचनाकारों को संरक्षण मिलता है, बल्कि उनके कार्य का आर्थिक लाभ भी सुनिश्चित होता है। प्रतिस्पर्धी दौर में नए विचार तेजी से सामने आ रहे हैं, ऐसे में उनके दुरुपयोग की आशंका भी बढ़ी है। बौद्धिक संपदा अधिकार इस जोखिम को कम करते हुए नवाचार को गति देते हैं और उद्योग, व्यापार तथा अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करते हैं। तकनीक, स्टार्टअप, साहित्य, संगीत, दवा और वैज्ञानिक अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में इन अधिकारों की भूमिका लगातार बढ़ रही है। हालांकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कंटेंट की चोरी, नियमों की जानकारी का अभाव और जटिल कानूनी प्रक्रिया जैसी चुनौतियां सामने हैं।

रचनाकारों के लिए जरूरी

रचनाकारों के लिए आवश्यक है कि वे अपने कार्य का पंजीकरण कराएं, संबंधित नियमों की जानकारी रखें और किसी भी उल्लंघन की स्थिति में कानूनी कदम उठाने के प्रति सजग रहें। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस पर विभिन्न संस्थानों और उद्योग संगठनों की ओर से सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित कर लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाता है। हकीकत यह है कि नवाचार और रचनात्मकता तभी फलते हैं, जब उन्हें उचित सुरक्षा और सम्मान मिले।

एक्सपर्ट व्यू: वर्तमान समय में आइडिया सबसे मूल्यवान संपत्ति

विशेषज्ञ डॉ. गौरव बिस्सा के अनुसार वर्तमान समय में आइडिया सबसे मूल्यवान संपत्ति बन चुका है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के विस्तार के साथ किसी भी रचना की नकल या दुरुपयोग कुछ ही समय में व्यापक स्तर पर फैल सकता है। ऐसे में कानूनी सुरक्षा अत्यंत आवश्यक हो जाती है। पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क जैसे अधिकार न केवल रचनाकार की मेहनत को सुरक्षित करते हैं, बल्कि निवेश और नवाचार को भी प्रोत्साहित करते हैं। भारत में स्टार्टअप संस्कृति के विस्तार के साथ इन अधिकारों का महत्व तेजी से बढ़ा है। जागरूकता बढऩे से ही छोटे रचनाकार और उद्यमी अपने विचारों को सुरक्षित रख सकेंगे और अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिल सकेगी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

25 Apr 2026 08:40 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / डिजिटल दौर में विचार की चोरी रोकने को मजबूत कानूनी कवच जरूरी

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

100 पुलिसकर्मियों की टीम ने 48 घंटों की अवधि में सुलझाई हत्या की गुत्थी

जैसलमेर

तपिश से राहत के लिए पहाड़ों का रुख, छुट्टियां मनाने 20 करोड़ तक खर्च करेंगे जैसाणवासी

जैसलमेर

रामदेवरा हाईवे पर जर्जर नाले, खुले तार हादसे का बढ़ता खतरा

जैसलमेर

बेटी से छेड़छाड़, पिता ने परेशान होकर की आत्महत्या

जैसलमेर

सूखे पड़े है पशुकुंड… प्यास से भटक रहे पशु, न हो रही जलापूर्ति, न पहुंच रहे टैंकर

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.