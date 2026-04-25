डिजिटल दौर में विचार की चोरी रोकने को मजबूत कानूनी कवच जरूरी

विशेषज्ञ डॉ. गौरव बिस्सा के अनुसार वर्तमान समय में आइडिया सबसे मूल्यवान संपत्ति बन चुका है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के विस्तार के साथ किसी भी रचना की नकल या दुरुपयोग कुछ ही समय में व्यापक स्तर पर फैल सकता है। ऐसे में कानूनी सुरक्षा अत्यंत आवश्यक हो जाती है। पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क जैसे अधिकार न केवल रचनाकार की मेहनत को सुरक्षित करते हैं, बल्कि निवेश और नवाचार को भी प्रोत्साहित करते हैं। भारत में स्टार्टअप संस्कृति के विस्तार के साथ इन अधिकारों का महत्व तेजी से बढ़ा है। जागरूकता बढऩे से ही छोटे रचनाकार और उद्यमी अपने विचारों को सुरक्षित रख सकेंगे और अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिल सकेगी।