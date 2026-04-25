तपिश से राहत के लिए पहाड़ों का रुख, छुट्टियां मनाने 20 करोड़ तक खर्च करेंगे जैसाणवासी

अप्रेल महीने के आखिरी सप्ताह में ही धोरां धरती तपने लगी है और पारा 45 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। ऐसे में आगामी दिनों में होने वाली गर्मी की छुट्टियों में यहां के लोग गर्मी से फौरी राहत की तलाश में पहाड़ी पर्यटन स्थलों की ओर रुख कर रहे हैं। मई और जून के महीनों में बड़ी संख्या में परिवार, युवाओं के समूह उत्तर भारत के ठंडे पहाड़ी क्षेत्रों की यात्रा पर निकलने की योजना बड़े पैमाने पर बना रहे हैं। अनुमान है कि इस सीजन में जैसलमेर क्षेत्र से ही करीब 20 करोड़ रुपए पर्यटन पर खर्च होंगे, जिससे ट्रेवल उद्योग में खासा उत्साह देखा जा रहा है। भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों से परेशान लोग ठंडे मौसम का आनंद लेने के लिए हिमालयी राज्यों को प्राथमिकता दे रहे हैं। इनमें शिमला, मनाली, नैनीताल, मसूरी और कश्मीर के अलावा उत्तर-पूर्वी राज्य सिक्किम जैसे स्थान पर्यटकों की पहली पसंद बनकर उभर रहे हैं। इन जगहों पर तापमान अपेक्षाकृत कम होने के कारण लोग यहां सुकून भरे पल बिताने के लिए आकर्षित हो रहे हैं।