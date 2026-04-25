सूखे पड़े है पशुकुंड… प्यास से भटक रहे पशु, न हो रही जलापूर्ति, न पहुंच रहे टैंकर

ग्राम पंचायत रामदेवरा के सभागार कक्ष में सरपंच प्रशासक समंदरसिंह तंवर की अध्यक्षता में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री विकसित ग्राम सभा में वर्ष 2047 तक विकसित भारत राजस्थान के लक्ष्य को लेकर विस्तार से चर्चा की गई और विभिन्न विभागों से संबंधित विकास कार्यों के प्रस्ताव पारित किए गए। ग्राम सभा के दौरान रामदेवरा में सीवरेज लाइन, चौड़ी सड़कें , विद्युत लाइन भूमिगत, आबादी भूमि विस्तार्, मेला वाहन पार्किंग, सेल्फी प्वाइंट, नाचना चौराहा में मूलभूत सुविधाओं, महाविद्यालय में पानी, शिक्षा, सफाई एवं निर्माण कार्यों जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर ग्रामीणों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। इस दौरान उपस्थित अधिकारियों ने ग्रामीणों को ग्राम सभा के महत्व एवं उसकी कार्यप्रणाली के बारे में भी जानकारी दी। ग्राम सभा में ग्राम विकास अधिकारी चौथाराम भील, पटवारी ललित पालीवाल, वार्ड पंच रामदयाल ओड, पंचायत कार्मिक अम्बाराम कुमावत,पुरखाराम जयपाल सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।