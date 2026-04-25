रामदेवरा हाईवे पर जर्जर नाले, खुले तार हादसे का बढ़ता खतरा

पानी सड़क पर फैलने से आवागमन प्रभावित होता है और वाहन चालकों को फिसलन का सामना करना पड़ता है। इस कारण कई बार छोटे हादसे भी हो चुके हैं। हाईवे पर पुलिया को जोड़ने वाली सड़क पर लगी लोहे की जालियां मुड़ी हुई हैं, जो दुर्घटना का कारण बन सकती हैं, वहीं पुलिया के ऊपर लगे रोड लाइट पोल के नीचे खुले छेद से विद्युत तार बाहर दिखाई दे रहे हैं। मार्ग से स्कूली बच्चों का आवागमन भी होता है, ऐसे में करंट लगने की आशंका बनी रहती है। ग्रामीणों ने कई बार संबंधित विभाग को समस्या से अवगत कराया, लेकिन सुधार नहीं हुआ। स्थानीय लोगों ने नालों की मरम्मत, जालियों को दुरुस्त करने और खुले तारों को सुरक्षित करने की मांग उठाई है। अधिकारी स्तर पर समस्या के समाधान का आश्वासन दिया गया है, लेकिन जमीनी स्तर पर कार्रवाई का इंतजार बना हुआ है। एनएचएआइ के अधिकारी नरेन्द्र साहू का कहना है कि रामदेवरा से गुजर रहे एनएच- 11 पर जो भी सार्वजनिक समस्याएं है। उनका समाधान किया जाएगा।