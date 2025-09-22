भादरिया मंदिर : सुबह से लगी कतारें, धूप और गर्मी में भी नहीं टूटी आस्था

भक्तों की कतारें सुबह से रात तक लगातार लगी रही। धूप और गर्मी में भी श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए उत्साह के साथ डटे रहे। आसपास के गांवों से ही नहीं, बल्कि दूर-दराज़ क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में लोग मंदिर पहुंचे। कई श्रद्धालु पैदल यात्रा करते हुए भादरिया धाम पहुंचे। मंदिर परिसर जय माता दी के जयकारों से गूंज उठा। भक्तों ने धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लिया और माता से परिवार की सुख-समृद्धि एवं मंगलकामनाओं की प्रार्थना की। दर्शन के दौरान श्रद्धालुओं में गहरी भक्ति और उत्साह नजर आया। भीड़ को देखते हुए प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा व व्यवस्था की कमान संभाली। लाठी थाना पुलिस ने यातायात नियंत्रण और भीड़ प्रबंधन की जिम्मेदारी निभाई। व्यवस्थाएं सुदृढ़ रहने से भक्तों को दर्शन में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई। भादरिया जगदम्बा सेवा समिति ट्रस्ट ने बताया कि चैत्र नवरात्रि पर हर वर्ष लाखों श्रद्धालु मंदिर पहुंचते हैं। इस बार भी पहले ही दिन से दर्शनार्थियों का तांता लगा रहा और देर रात तक मंदिर परिसर भक्तों से भरा रहा।