राजस्थान में भांग महोत्सव: 300 लीटर दूध में मिलाई 33 किलो भांग, 5 मिनट में सब कुछ साफ

कार्यक्रम के लिए भांग प्रेमियों ने चार से पांच घंटे तक अथक परिश्रम कर 300 लीटर से अधिक दूध से भांग तैयार की। काजू, बादाम, दूध, मिश्री और केसर सहित अन्य सामग्री मिलाकर इसे विशेष रूप से भगवान भोलेनाथ को अर्पित किया गया। इसके बाद भांग प्रेमियों ने प्रसाद के रूप में इसे ग्रहण करना शुरू किया। महज पांच मिनट में ही हजारों श्रद्धालुओं ने 300 लीटर भांग गटक ली।