राजस्थान में भांग महोत्सव: 300 लीटर दूध में मिलाई 33 किलो भांग, 5 मिनट में सब कुछ साफ

रामदेवरा (जैसलमेर)। भादवा शुक्ल पक्ष की दशमी पर स्थानीय भल्ला फाउंडेशन धर्मशाला में 45वां अखिल भारतीय भांग स्नेह मिलन उत्साह और उमंग के साथ आयोजित हुआ। इस अवसर पर देशभर से आए करीब दो हजार भांग प्रेमियों ने भागीदारी की।
कार्यक्रम के लिए भांग प्रेमियों ने चार से पांच घंटे तक अथक परिश्रम कर 300 लीटर से अधिक दूध से भांग तैयार की। काजू, बादाम, दूध, मिश्री और केसर सहित अन्य सामग्री मिलाकर इसे विशेष रूप से भगवान भोलेनाथ को अर्पित किया गया। इसके बाद भांग प्रेमियों ने प्रसाद के रूप में इसे ग्रहण करना शुरू किया। महज पांच मिनट में ही हजारों श्रद्धालुओं ने 300 लीटर भांग गटक ली।
दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, जयपुर, जोधपुर, कोलकाता सहित देश के अलग-अलग हिस्सों से पहुंचे भांग प्रेमियों ने एक ही जाजम पर बैठकर आपसी प्रेम और सौहार्द का प्रदर्शन किया। भादवा मेले के दौरान यह आयोजन अनूठे आकर्षण के रूप में देशभर से आने वाले श्रद्धालुओं और दर्शकों को अपनी ओर खींचता है।
300 लीटर दूध
33 किलो भांग
45 किलो बादाम
45 किलो काजू
20 किलो मिश्री
2 हजार लोग हुए शामिल