कार से टकराने के बाद उछलकर दूर गिरा बाइक सवार युवक, हुई दर्दनाक मौत

जिले के सम मार्ग पर दामोदरा गांव के पास शुक्रवार शाम हुए सडक़ हादसे ( road accident in jaisamler ) में एक युवक की मौके पर मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बाइक सवार युवक की एक कार से भिड़न्त ( bike car accident ) हो गई। ( one killed in accident )