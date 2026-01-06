फोर्ट घूमने आए पर्यटक का मोबाइल छीनकर भागे बाइक सवार

पोकरण कस्बे में ऐतिहासिक बालागढ़ फोर्ट के पास मंगलवार को दोपहर बाइक पर सवार होकर आए दो बदमाश पर्यटक का मोबाइल छीनकर भाग गए। अचानक हुई वारदात व पर्यटकों के चिल्लाने से हड़कंप मच गया। लोगों ने कुछ दूर बाइक सवारों का पीछा भी किया, लेकिन वे भाग गए। पोकरण कस्बे में ऐतिहासिक फोर्ट स्थित है। यहां वर्षभर पर्यटकों की आवक होती है। मंगलवार को गुजरात के आनंद निवासी युगवन और उसके कुछ साथी फोर्ट घूमने के लिए आए थे। वे फोर्ट रोड पर सड़क किनारे खड़े होकर कुछ बात कर रहे थे। इस दौरान एक बाइक पर दो युवक सवार होकर आए और युगवन के हाथ से मोबाइल छीनकर भाग गए। अचानक हुई घटना से पर्यटक भयभीत हो गए। उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर आस पड़ौस खड़े लोगों व दुकानदारों ने व्यास सर्किल की तरफ युवकों का पीछा भी किया, लेकिन वे पकड़ में नहीं आए और भाग गए। सूचना पर हेड कांस्टेबल रूपाराम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली।
पुलिस की ओर से कस्बे में करीब 7-8 वर्ष पूर्व लगाए गए सभी सीसीटीवी कैमरे बंद पड़े है। ऐसे में पुलिस ने घटनास्थल के आसपास दुकानों व होटलों में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज के आधार पर जांच शुरू की। मंगलवार की शाम तक भी युवकों का सुराग नहीं लग पाया था। वारदातस्थल के आसपास दुकानों के कैमरों की गुणवत्ता अच्छी नहीं होने के कारण युवकों की पहचान भी नहीं हो पाई है।
मारवाड़ क्षेत्र और सरहदी जैसलमेर जिला शांत माना जाता है। फायरिंग, छीना झपटी, लूट जैसी वारदातें प्रदेश के अन्य जिलों की अपेक्षा यहां कम होती है। गत दिनों सरहदी जैसलमेर के सोनार दुर्ग में लोगों के घुसने और उत्पात मचाने जैसी घटना हुई थी। मंगलवार को पोकरण फोर्ट के पास पर्यटक के हाथ से मोबाइल छीनने की घटना हो गई। इन घटनाओं से आमजन में भय का माहौल है।
