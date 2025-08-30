बिट्टा पहुंचे रामदेवरा, कहा- देश की सुरक्षा मजबूत हाथों में, घबराने की जरूरत नहीं

अखिल भारतीय आतंकवाद विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनिंदर जीतसिंह बिट्टा एक दिवसीय यात्रा पर शनिवार दोपहर रामदेवरा पहुंचे। उन्होंने रामदेव समाधि स्थल पर पहुंचकर बाबा रामदेव समाधि के दर्शन किए। उन्होंने देश व प्रदेश में खुशहाली की कामना को लेकर बाबा के समाधि पर मखमली चादर, काजू, बादाम व अखरोट का विशेष रूप से प्रसाद चढाकर पूजा अर्चना की। समाधि समिति के पुजारी अरुण छंगानी ने विधि-विधान के साथ पूजा-अर्चना करवाई गई। करीब 5 मिनट तक बाबा रामदेव समाधि स्थल पर रुके। उन्होंने कतार में खड़े लोगों की तरफ जाकर उनसे मुलाकात की वह उनसे हाल-चाल पूछा। उन्होंने यात्रियों से पूछा कि बाबा की समाधि के दर्शन सुगमता पूर्वक हो रहे हैं। किसी प्रकार की कोई असुविधा व परेशानी नहीं हो रही है। इसकी जानकारी ली। बाबा रामदेव समाधि समिति कार्यालय में पहुंचने पर बाबा रामदेव समाधि समिति के गादीपति राव भोमसिंह तंवर व अन्य पदाधिकारियों की तरफ से साफा माला व साल पहनाकर विशेष रूप से उनका अभिवादन किया गया। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा मजबूत हाथों में है। ऐसे में कहीं भी किसी तरह की घबराने की जरूरत नहीं है। सीमा पर हमारे सैनिक 24 घंटे आंधी तूफान बरसात सर्दी में ड्यूटी दे रहे हैं,वे मुस्तैदी से अपने दायित्व व कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं। एसी के बंद कमरों में रहकर किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगाना उचित नहीं है। हमारी सीमा सुरक्षित रहे, हमारे जवान सुरक्षित रहें और हमारा देश सुरक्षित रहें.. यही दुआ हैं।