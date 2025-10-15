Jaisalmer Bus Fire: भीषण आग में बुरी तरह झुलसे ये BJP नेता, प्राइवेट हॉस्पिटल से MGH में कराया भर्ती

हादसे की सबसे दर्दनाक बात यह रही कि AC बस का मुख्य दरवाजा बंद था जिससे आग लगने के बाद कई यात्री बाहर नहीं निकल सके। कई यात्रियों के शव सीटों से चिपके हुए मिले और कुछ आपस में झुलसकर एकसार हो गए, जिससे उनकी शिनाख्त भी संभव नहीं हो पाई। पुलिस और एफएसएल की टीमों द्वारा DNA जांच से शवों की पहचान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।