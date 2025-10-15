Jaisalmer Bus Fire: भीषण आग में बुरी तरह झुलसे ये BJP नेता, प्राइवेट हॉस्पिटल से MGH में कराया भर्ती

जैसलमेर बस अग्निकांड की फोटो: पत्रिका
BJP News: राजस्थान के जैसलमेर जिले में दर्दनाक हादसा हुआ। दरअसल यात्रियों से भरी एक AC स्लीपर बस में अचानक भीषण आग लग गई। इस भयावह हादसे में 20 यात्रियों की जिंदा जलकर मौत हो गई जबकि 15 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। घायलों में एक नाम बीजेपी नेता मनोज भाटिया का भी है जो हादसे के वक्त बस में सवार थे।
जैसलमेर के जेएनवीयू कॉलोनी निवासी और भाजपा नेता मनोज भाटिया इस भीषण हादसे में गंभीर रूप से झुलस गए। उन्हें पहले जोधपुर के पाल रोड स्थित एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया जहां प्राथमिक उपचार के बाद महात्मा गांधी अस्पताल (MGH) की बर्न यूनिट में शिफ्ट किया गया। भाजपा नेताओं द्वारा लगातार उनकी हालत पर नजर रखी जा रही है।
हादसे की सबसे दर्दनाक बात यह रही कि AC बस का मुख्य दरवाजा बंद था जिससे आग लगने के बाद कई यात्री बाहर नहीं निकल सके। कई यात्रियों के शव सीटों से चिपके हुए मिले और कुछ आपस में झुलसकर एकसार हो गए, जिससे उनकी शिनाख्त भी संभव नहीं हो पाई। पुलिस और एफएसएल की टीमों द्वारा DNA जांच से शवों की पहचान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
पुलिस के मुताबिक बस की बैटरी में शॉर्ट सर्किट और AC की वायरिंग में आग लगने से यह हादसा हुआ। ज्वलनशील पर्दों और रैग्जीन की सीटों के कारण आग तेजी से फैली। बस में फंसे यात्री कुछ ही मिनटों में आग की लपटों की चपेट में आ गए।
हादसे की शिकार बस एकदम नई थी जिसका पंजीकरण मात्र 14 दिन पहले ही हुआ था। यह बस संभवतः तीसरा चक्कर ही लगा रही थी। जोधपुर में बनी इस कोच बस की बॉडी में कोई तकनीकी खामी रह गई थी या नहीं इसकी भी जांच हो रही है।
