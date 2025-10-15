Patrika LogoSwitch to English

जैसलमेर

Jaisalmer Bus Fire: भीषण आग में बुरी तरह झुलसे ये BJP नेता, प्राइवेट हॉस्पिटल से MGH में कराया भर्ती

Manoj Bhatiya BJP: जैसलमेर के जेएनवीयू कॉलोनी निवासी और भाजपा नेता मनोज भाटिया इस भीषण हादसे में गंभीर रूप से झुलस गए। उन्हें पहले जोधपुर के पाल रोड स्थित एक निजी अस्पताल ले जाया गया जहां प्राथमिक उपचार के बाद महात्मा गांधी अस्पताल (MGH) की बर्न यूनिट में शिफ्ट किया गया।

2 min read

जैसलमेर

image

Akshita Deora

Oct 15, 2025

Play video

जैसलमेर बस अग्निकांड की फोटो: पत्रिका

BJP News: राजस्थान के जैसलमेर जिले में दर्दनाक हादसा हुआ। दरअसल यात्रियों से भरी एक AC स्लीपर बस में अचानक भीषण आग लग गई। इस भयावह हादसे में 20 यात्रियों की जिंदा जलकर मौत हो गई जबकि 15 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। घायलों में एक नाम बीजेपी नेता मनोज भाटिया का भी है जो हादसे के वक्त बस में सवार थे।

पहले प्राइवेट हॉस्पिटल फिर MGH में भर्ती

जैसलमेर के जेएनवीयू कॉलोनी निवासी और भाजपा नेता मनोज भाटिया इस भीषण हादसे में गंभीर रूप से झुलस गए। उन्हें पहले जोधपुर के पाल रोड स्थित एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया जहां प्राथमिक उपचार के बाद महात्मा गांधी अस्पताल (MGH) की बर्न यूनिट में शिफ्ट किया गया। भाजपा नेताओं द्वारा लगातार उनकी हालत पर नजर रखी जा रही है।

20 की मौत: दरवाजा नहीं खुला, शव चिपके मिले

हादसे की सबसे दर्दनाक बात यह रही कि AC बस का मुख्य दरवाजा बंद था जिससे आग लगने के बाद कई यात्री बाहर नहीं निकल सके। कई यात्रियों के शव सीटों से चिपके हुए मिले और कुछ आपस में झुलसकर एकसार हो गए, जिससे उनकी शिनाख्त भी संभव नहीं हो पाई। पुलिस और एफएसएल की टीमों द्वारा DNA जांच से शवों की पहचान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

आग का कारण शॉर्ट सर्किट?

पुलिस के मुताबिक बस की बैटरी में शॉर्ट सर्किट और AC की वायरिंग में आग लगने से यह हादसा हुआ। ज्वलनशील पर्दों और रैग्जीन की सीटों के कारण आग तेजी से फैली। बस में फंसे यात्री कुछ ही मिनटों में आग की लपटों की चपेट में आ गए।

सिर्फ 14 दिन पुरानी थी बस

हादसे की शिकार बस एकदम नई थी जिसका पंजीकरण मात्र 14 दिन पहले ही हुआ था। यह बस संभवतः तीसरा चक्कर ही लगा रही थी। जोधपुर में बनी इस कोच बस की बॉडी में कोई तकनीकी खामी रह गई थी या नहीं इसकी भी जांच हो रही है।

Jaisalmer Bus Fire: आग का गोला बनी सवारियों से भरी बस, 20 लोग जिंदा जले, डीएनए से होगी शिनाख्त
जैसलमेर
Jaisalmer Bus Fire

Updated on:

15 Oct 2025 08:36 am

Published on:

15 Oct 2025 08:35 am

