ऊंट-पैदल यात्रा से बीएलओ पहुंचे ढाणियों तक: थार के मरुस्थल में लोकतंत्र ने फिर रोशन किया अपना दीप

शाहगढ़ क्षेत्र पूर्णत: मरुस्थल में स्थित है। लगभग 6025 वर्ग किलोमीटर के इस इलाके में 109 राजस्व ग्राम हैं और अनेक ढाणियों में केवल 4-5 परिवार रहते हैं। कई ढाणियों तक पहुंचने का रास्ता न वाहन लायक, न स्थिर—कई बार केवल ऊंट या पैदल यात्रा ही विकल्प। कई बीएलओ को 70-80 किलोमीटर का दूरस्थ क्षेत्र कवर करना पड़ता है, जबकि ऑनलाइन डेटा अपलोड करने का केंद्र 80-90 किलोमीटर दूर स्थित है। न बिजली, न नेटवर्क—काम का अधिकांश हिस्सा ऑफलाइन मेहनत से पूरा करना पड़ता है। इन क्षेत्रों के बीएलओ कभी तपी रेत पर घंटों पैदल चलते हैं, कभी ऊंट की सवारी करते हुए दूरस्थ ढाणियों तक पहुँचते हैं। सर्दियों में पशुपालक परिवार तीन बार ढाणियाँ बदलते हैं, ऐसे में इनके दस्तावेज जुटाना, पहचान सत्यापन करना और फॉर्म भरवाना अत्यंत कठिन कार्य है।