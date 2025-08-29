बालक-बालिकाओं ने दिखाई खेल प्रतिभा, फिट इंडिया मिशन का लिया संकल्प

राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 के अवसर पर जिले में खेल और फिटनेस का बेहतर संगम देखने को मिला। शुक्रवार को इंदिरा इंडोर स्टेडियम से हनुमान चौराहे तक दौड़ के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस दौरान प्रतिभागियों ने फिट इंडिया की शपथ लेकर खेल और स्वस्थ जीवन के प्रति अपने संकल्प को दोहराया। प्रातःकालीन सत्र में शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में बालक-बालिकाओं ने रस्सा रस्सी, रस्सी कूद, सेक रेस और अन्य खेलों में अपनी प्रतिभा दिखाई। स्टेडियम में उत्साह का माहौल देखने को मिला, जिसमें बच्चों ने बड़े जोश के साथ खेलों में भाग लिया। सायंकालीन सत्र में इंदिरा इंडोर स्टेडियम में भारतीय थल सेना और जैसलमेर टीम के बीच हॉकी मुकाबला हुआ, जिसमें खिलाड़ियों ने दर्शकों को रोमांचक खेल का अनुभव कराया। इसके साथ ही जिले में चयनित जिम्नास्टिक खिलाड़ी ने प्रदर्शन कर प्रतियोगियों और दर्शकों को प्रेरित किया। इसी अवसर पर क्रीड़ा भारती ज्ञान परीक्षा के पोस्टर का विमोचन और वृक्षारोपण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया।