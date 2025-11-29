टूटी सड़क व गड्ढ़े यथावत, बाईपास रोड पर वाहनों का दबाव

गत दिनों कस्बे के जोधपुर-जैसलमेर बाईपास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 125 पर किए गए सडक़ के पुनर्निर्माण के दौरान अधूरे कार्य से परेशानी जस की तस बनी हुई है। टूटी व क्षतिग्रस्त सडक़ यथावत है, जिसे ठीक करने को लेकर कोई कवायद नहीं की जा रही है। ऐसे में यहां किसी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता। गौरतलब है कि जोधपुर से पोकरण तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 125 है। कस्बे में बढ़ते यातायातभार को देखते हुए जोधपुर रोड से जैसलमेर रोड तक बाईपास सडक़ का निर्माण करवाया गया है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 125 का ही हिस्सा है। उक्त बाईपास सडक़ के लिए अलग से टोल नाका भी लगाया गया है। प्रतिदिन सैकड़ों वाहनों की आवाजाही के बावजूद सडक़ की सार-संभाल समय पर नहीं हो रही है। ऐसे में सडक़ क्षतिग्रस्त हालत में हैं। कई जगह सडक़ का लेवल सही नहीं होने से हिचकोले भी खाने पड़ रहे है। बावजूद इसके जिम्मेदार कोई ध्यान नहीं दे रहे है।