बस स्टेंड पर लौटी चहल-पहल तो जयपुर, जोधपुर, अहमदाबाद के यात्रियों को राहत

राज्य भर की भांति जैसलमेर में भी ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट स्लीपर बसों की बेमियादी हड़ताल समाप्त होने के बाद बुधवार से सभी तरह की निजी बसों का संचालन शुरू हो गया। गत दिनों से राज्य सरकार के परिवहन विभाग की ओर से निजी बसों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई के विरोध में निजी बस ऑपरेटर्स ने हड़ताल कर रखी थी। गत मंगलवार को जयपुर में बस ऑपरेटर्स प्रतिनिधियों की सरकार के साथ बातचीत के बाद हड़ताल खत्म की गई। बुधवार को जैसलमेर से अलसुबह जोधपुर व अन्य शहरों के लिए चलने वाली बसों का संचालन शुरू हो गया।
जैसलमेर में निजी बसों के एयरफोर्स मार्ग स्थित गुरुद्वारा के पास मुख्य स्टेंड और पूरे एयरफोर्स चौराहा के पास बुधवार को एक बार फिर यात्रियों और अन्य लोगों की चहल-पहल नजर आई। गौरतलब है कि जैसलमेर से जोधपुर, बीकानेर, अहमदाबाद, जयपुर, उदयपुर सहित अन्य कई शहरों के लिए विभिन्न ट्रेवल एजेंसियों की निजी स्लीपर व सीटिंग बसों का संचालन किया जाता है। निजी बसों की हड़ताल के कारण व्यापारियों को जयपुर, जोधपुर, अहमदाबाद आदि शहरों से सामान मंगवाने में भी परेशानियां पेश आ रही थी। निजी बसों के थमे पहियों के चलने से बुधवार को सुबह जल्दी हनुमान चौराहा और उसके बाद दोपहर व शाम के समय एयरफोर्स मार्ग पर बसों की रवानगी के समय यात्रियों के साथ अवस्थित ट्रेवल एजेंसियों के कार्यालयों पर भी रौनक नजर आई।
जैसलमेर में थईयात के पास गत 14 अक्टूबर को जोधपुर जा रही स्लीपर बस में आग लगने से हुए दिल दहलाने वाले हादसे के बाद परिस्थितियां बदल गई थी। इस घटना के बाद सरकार के निर्देशानुसार हरकत में आए परिवहन विभाग और पुलिस की ओर से निजी बसों के खिलाफ ताबड़तोड़ ढंग से जैसलमेर सहित प्रदेश भर में की गई जुर्माने और बसों को सीज करने की कार्रवाइयों से नाराज बस ऑपरेटर्स की यूनियनों ने पिछले सप्ताह हड़ताल का निर्णय लिया था। उसके बाद से लोगों को आवाजाही के लिए रोडवेज और ट्रेनों का मुख्य रूप से सहारा रहा। पिछले दिनों के दौरान निजी बसों में आपातकालीन गेट खोलने से लेकर अग्रिशमन यंत्रों की उपलब्धता व कई बसों में खुलने वाली खिड़कियों की व्यवस्था भी की गई है।
बड़ी खबरेंView All
जैसलमेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग