बस स्टेंड पर लौटी चहल-पहल तो जयपुर, जोधपुर, अहमदाबाद के यात्रियों को राहत

जैसलमेर में निजी बसों के एयरफोर्स मार्ग स्थित गुरुद्वारा के पास मुख्य स्टेंड और पूरे एयरफोर्स चौराहा के पास बुधवार को एक बार फिर यात्रियों और अन्य लोगों की चहल-पहल नजर आई। गौरतलब है कि जैसलमेर से जोधपुर, बीकानेर, अहमदाबाद, जयपुर, उदयपुर सहित अन्य कई शहरों के लिए विभिन्न ट्रेवल एजेंसियों की निजी स्लीपर व सीटिंग बसों का संचालन किया जाता है। निजी बसों की हड़ताल के कारण व्यापारियों को जयपुर, जोधपुर, अहमदाबाद आदि शहरों से सामान मंगवाने में भी परेशानियां पेश आ रही थी। निजी बसों के थमे पहियों के चलने से बुधवार को सुबह जल्दी हनुमान चौराहा और उसके बाद दोपहर व शाम के समय एयरफोर्स मार्ग पर बसों की रवानगी के समय यात्रियों के साथ अवस्थित ट्रेवल एजेंसियों के कार्यालयों पर भी रौनक नजर आई।