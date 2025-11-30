बस दुखान्तिका: इलाज के दौरान एक ओर झुलसे व्यक्ति ने जोधपुर में दम तोड़ा, … मृतकों का आंकड़ा 29 पर पहंचा

गत 14 अक्टूबर को जैसलमेर से जोधपुर जा रही निजी बस के आग के हवाले हो जाने से घटित भयावह दुखांतिका में मरने वालों का आंकड़ा एक बार फिर बढ़ गया है। जोधपुर एम्स में उपचाराधीन गोमट निवासी उबेदुला (50) पुत्र सुमार खां ने रविवार को दम तोड़ दिया। इसके साथ दुखांतिका में मरने वालों की संख्या बढ़ कर 29 हो गई है। हादसे में गम्भीर रूप से झुलसे उबेदुला का जोधपुर में उपचार चल रहा था।