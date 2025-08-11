हत्या का प्रयास कर केबल चोरी प्रकरण का खुलासा, एक गिरफ्तार

निजी कम्पनी के विद्युत संयंत्र पर कार्यरत सुरक्षा गार्डों की हत्या के प्रयास और केबल चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में गत 8 अगस्त को मेघ सिंह ने खुहड़ी थाने में इस आशय की रिपोर्ट पेश की थी कि मध्यरात्रि में विद्युत संयंत्र के पास दो सफेद रंग पिकअप ट्रक में आए 8-10 जने तांबे की केबल काट कर गाड़ी में डाल रहे थे। जब क्यूआरटी टीम संयंत्र के पास पहुंची तो चोरी करने आए लोगों की एक गाड़ी ने क्यूआरटी टीम की गाड़ी को टक्कर मारी। गाड़ी की लाइटों में प्रेमसिंह आदि को पहचान लिया गया। इस मामले में उच्चाधिकारियों सुपरविजन में थानाधिकारी थाना खुहड़ी राजेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कर आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर आरोपी नरेन्द्रसिंह पुत्र तगसिंह निवासी सेउवा को दस्तयाब कर बाद पूछताछ गिरफ्तार किया गया। उससे विस्तृत पूछताछ व अनुसंधान जारी है।