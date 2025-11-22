अनियंत्रित होकर पलटी कार, दो घायल.. वाहन हुए क्षतिग्रस्त

रामदेवरा. राष्ट्रीय राज मार्ग-11 पर शनिवार सुबह एक कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराते हुए सड़क किनारे रैलिंग से जा टकराई। हादसे में दो व्यक्ति घायल हो गए। घटना की सूचना पर रामदेवरा पुलिस मौके पर पहुंची। जानकारी के अनुसार सांचोर से बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन के लिए रामदेवरा आ रहे विनोद सोनी ने बताया कि सांचोर से बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन के लिए रामदेवरा आ रहे थे।
नाचना चौराहे के पास अचानक एनएच- 11 पर एक श्वान आ गया, जिसे बचाने के प्रयास में कार अनियंत्रित हो गई और पलट गई। पलटते हुए कार सड़क किनारे लगी रैलिंग से जा टकराई। हादसे में विनोद सोनी और भरत सोनी घायल हो गए, जिन्हें रामदेवरा अस्पताल प्राथमिक उपचार के बाद पोकरण रैफर कर किया गया। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने हाइवे से वाहन को हटवाया।
बड़ी खबरेंView All
जैसलमेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग