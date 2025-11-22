अनियंत्रित होकर पलटी कार, दो घायल.. वाहन हुए क्षतिग्रस्त

रामदेवरा. राष्ट्रीय राज मार्ग-11 पर शनिवार सुबह एक कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराते हुए सड़क किनारे रैलिंग से जा टकराई। हादसे में दो व्यक्ति घायल हो गए। घटना की सूचना पर रामदेवरा पुलिस मौके पर पहुंची। जानकारी के अनुसार सांचोर से बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन के लिए रामदेवरा आ रहे विनोद सोनी ने बताया कि सांचोर से बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन के लिए रामदेवरा आ रहे थे।