लापरवाही से आतिशबाजी ने बढ़ाया संकट…दो दिनों में 45 जगहों पर लगी आग

ऐसे ही मंगलवार दिन में शहर स्थित कृषि मंडी परिसर में कचरे में आग लग गई, जो जल्दी ही पास रखे प्लास्टिक के कैरट तक फैल गई। इस हादसे में करीब 50 से अधिक प्लास्टिक कैरेट जलकर राख हो गए। जानकारी के अनुसार आग पहले कचरे में लगी थी, लेकिन हवा की वजह से यह फैली और व्यापारियों के प्लास्टिक के कैरेट तक फैल गई। जानकारी मिलने पर मौके पर पुलिस और तीन दमकल पहुंची और आग पर काबू पाया। आग बुझाने के दौरान उठता धुआं कई किलोमीटर तक नजर आया, जिससे आसपास के लोगों में आग बढऩे की आशंका और दहशत फैल गई।