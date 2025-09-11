ओरण भूमि से अवैध काश्त हटाने का मामला: कार्रवाई नहीं होने पर ग्रामीणों ने फिर से शुरू किया धरना

नाचना क्षेत्र के आसकंद्रा गांव के पास ओरण भूमि पर अवैध काश्त को हटाने की मांग को लेकर आसकंद्रा गांव के ग्रामीण गत सोमवार को उपायुक्त उपनिवेशन कार्यालय के आगे धरने पर बैठे थे। मंगलवार को धरने पर बैठे ग्रामीणों ने पोकरण विधायक महंत प्रतापपुरी से दूरभाष पर बात की। पोकरण विधायक के आश्वासन के बाद और तहसीलदार रतन भवानी धरना स्थल पर आकर ग्रामीणों को कहा कि गुरुवार को वह साथ चलेंगे, तब जाकर ग्रामीणों ने मंगलवार को धरना समाप्त किया, लेकिन दो दिन बाद अवैध काश्त पर कार्रवाई नहीं होने के कारण आसकंद्रा गांव के ग्रामीण गुरुवार को पुनः धरने पर बैठे। ग्रामीण मदनसिंह भाटी ने बताया कि नाचना क्षेत्र के आसकंद्रा गांव के पास प्रस्तावित 239 हैक्टर ओरण भूमि में लंबे समय से अवैध काश्त की जा रही है। ग्रामीणों ने 4 अगस्त को ओरण भूमि पर हो रहे अवैध काश्त को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा था, लेकिन अवैध काश्त को हटाने को लेकर कोई कार्रवाई नहीं हुई। परेशान ग्रामीण गत सोमवार को उपायुक्त उपनिवेशन कार्यालय के आगे धरने पर बैठे थे, वहींमंगलवार को पोकरण विधायक महंत प्रताप पुरी के आश्वासन और तहसीलदार रतन भवानी के भरोसा दिलाने पर मंगलवार को धरना समाप्त किया।बावजूद इसके अब तक कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीण पुनः गुरुवार को धरने पर बैठे। ग्रामीणों ने बताया कि ओरण भूमि पर हो रही हजारों बीघा अवैध काश्त को हटाने को लेकर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। प्रभावशाली लोगों ने गायों के चरने के लिए जगह तक नहीं छोड़ी। ओरण भूमि में अवैध काश्त कर उसके चारों ओर कंटीले तारों से तारबंदी कर दी। धरना स्थल पर बैठे ग्रामीण सांगसिंह ने बताया कि प्रस्तावित ओरण भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर अवैध काश्त हटाने को लेकर सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। इस मौके पर सांगसिंह, गोपालसिंह, सुमेरसिंह, नरपतसिंह चतुरसिंह, कानसिंह, मगसिंह्, उम्मेदगिरि, अमरसिंह, गोपाराम्, गुमानसिंह, भंवरसिंह सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।