जिलाध्यक्ष के जन्मदिन का जश्न, पूर्व विधायक रूपाराम का नृत्य बना चर्चा केंद्र

जैसलमेर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमरदीन फकीर के जन्मदिन का जश्न राजनीतिक संदेशों और सांस्कृतिक रंगों के साथ चर्चा में रहा। सम मार्ग स्थित सितारा होटल में आयोजित समारोह में सीमांत जिले में कांग्रेस के दो प्रमुख ध्रुव माने जाने वाले पूर्व केबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद और पूर्व विधायक रूपाराम धनदेव के परिवारों की एक मंच पर मौजूदगी ने सियासी हलकों में संदेश दिया। समारोह में पूर्व केबिनेट मंत्री और मध्यप्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी, बाड़मेर कांग्रेस जिलाध्यक्ष लक्ष्मण गोदारा, निवर्तमान जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी सहित जैसलमेर और बाड़मेर जिलों के कांग्रेस नेता मौजूद रहे। सर्द हवाओं के बीच आयोजित इस आयोजन में अमरदीन फकीर के 39वें जन्मदिन पर 39 केक काटे गए। केक पर अंकित संख्या के जरिए आगामी पंचायतीराज, स्थानीय निकाय चुनावों और 2028 के विधानसभा चुनावों में संगठन की एकजुटता का संकेत दिया गया।