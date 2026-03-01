चेत्र नवरात्र विशेष: लकड़ी, मार्बल और आर्टवर्क से घरों में तैयार हो रहे सुंदर पूजा कॉर्नर

जैसलमेर शहर में इन दिनों घरों के भीतर मिनी पूजा मंदिर बनाने का आधुनिक ट्रेंड तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। खासकर चैत्र नवरात्र के अवसर पर यह चलन और अधिक दिखाई दे रहा है, जहां भक्ति और सौंदर्य का अनूठा संगम घर-घर में नजर आ रहा है। पारंपरिक पूजा स्थलों की जगह अब लोग सीमित स्थान में आकर्षक, व्यवस्थित और स्टाइलिश पूजा कॉर्नर तैयार कर रहे हैं, जो न केवल आध्यात्मिक शांति देते हैं बल्कि घर की साज-सज्जा को भी नया आयाम प्रदान करते हैं। शहर के कई इलाकों में लोग अपने घरों में छोटे लेकिन खूबसूरत मंदिर डिजाइन करवा रहे हैं। इन मंदिरों में लकड़ी, मार्बल और विभिन्न प्रकार के आर्टवर्क का उपयोग कर उन्हें आकर्षक रूप दिया जा रहा है। आधुनिक डिजाइन के साथ पारंपरिक तत्वों का समावेश इन पूजा स्थलों को विशेष बनाता है।विशेषज्ञों के अनुसार, बदलती जीवनशैली और सीमित जगह के कारण लोगों की प्राथमिकताएं बदली हैं। अब लोग कम जगह में भी व्यवस्थित और सौंदर्यपूर्ण पूजा स्थल चाहते हैं, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे।मिनी मंदिरों की बढ़ती लोकप्रियता का सीधा लाभ स्थानीय कारीगरों को मिल रहा है। कारीगर अब ग्राहकों की पसंद के अनुसार कस्टम डिजाइन तैयार कर रहे हैं। इससे न केवल उनकी आय में वृद्धि हो रही है, बल्कि पारंपरिक शिल्प को भी नया जीवन मिल रहा है।
-छोटे फ्लैट और सीमित जगह में उपयोगी विकल्प बन रहे मिनी मंदिर
-इंटीरियर डिजाइन का हिस्सा बनकर घर की सुंदरता बढ़ा रहे
-सोशल मीडिया से प्रेरित होकर नए-नए डिजाइन अपनाए जा रहे
स्थानीय कारीगरों को मिल रहा संबल
-बढ़ती मांग से बढ़ा काम, आय में हो रही वृद्धि
-पारंपरिक कारीगरी को मिल रहा नया मंच
-कस्टम डिजाइन की मांग से हुनर को पहचान
-दीवार में फिट होने वाले कॉम्पैक्ट मंदिर लोकप्रिय
-एलईडी लाइटिंग और नक्काशी से बढ़ रहा आकर्षण
-रंगों और थीम के अनुसार तैयार हो रहे डिजाइन
इंटीरियर डिजाइन विशेषज्ञ राजेश शर्मा के अनुसार मिनी पूजा मंदिर केवल सजावट का हिस्सा नहीं, बल्कि मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र भी हैं। सही दिशा, उचित प्रकाश और सादगीपूर्ण डिजाइन से इनका प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। उनका कहना है कि मंदिर को घर के शांत और स्वच्छ स्थान पर स्थापित करना चाहिए, जहां नियमित पूजा सहज रूप से हो सके।
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