चेत्र नवरात्र विशेष: लकड़ी, मार्बल और आर्टवर्क से घरों में तैयार हो रहे सुंदर पूजा कॉर्नर

जैसलमेर शहर में इन दिनों घरों के भीतर मिनी पूजा मंदिर बनाने का आधुनिक ट्रेंड तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। खासकर चैत्र नवरात्र के अवसर पर यह चलन और अधिक दिखाई दे रहा है, जहां भक्ति और सौंदर्य का अनूठा संगम घर-घर में नजर आ रहा है। पारंपरिक पूजा स्थलों की जगह अब लोग सीमित स्थान में आकर्षक, व्यवस्थित और स्टाइलिश पूजा कॉर्नर तैयार कर रहे हैं, जो न केवल आध्यात्मिक शांति देते हैं बल्कि घर की साज-सज्जा को भी नया आयाम प्रदान करते हैं। शहर के कई इलाकों में लोग अपने घरों में छोटे लेकिन खूबसूरत मंदिर डिजाइन करवा रहे हैं। इन मंदिरों में लकड़ी, मार्बल और विभिन्न प्रकार के आर्टवर्क का उपयोग कर उन्हें आकर्षक रूप दिया जा रहा है। आधुनिक डिजाइन के साथ पारंपरिक तत्वों का समावेश इन पूजा स्थलों को विशेष बनाता है।विशेषज्ञों के अनुसार, बदलती जीवनशैली और सीमित जगह के कारण लोगों की प्राथमिकताएं बदली हैं। अब लोग कम जगह में भी व्यवस्थित और सौंदर्यपूर्ण पूजा स्थल चाहते हैं, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे।मिनी मंदिरों की बढ़ती लोकप्रियता का सीधा लाभ स्थानीय कारीगरों को मिल रहा है। कारीगर अब ग्राहकों की पसंद के अनुसार कस्टम डिजाइन तैयार कर रहे हैं। इससे न केवल उनकी आय में वृद्धि हो रही है, बल्कि पारंपरिक शिल्प को भी नया जीवन मिल रहा है।