फर्जी शेयर मार्केट ग्रुप बनाकर ऑनलाइन निवेश के नाम पर लोगों से ठगी का जाल

सीमांत जिले में इन दिनों साइबर ठगों ने ऑनलाइन निवेश के नाम पर ठगी का नया तरीका अपनाया है। व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर फर्जी शेयर मार्केट ग्रुप बनाए जा रहे हैं। इन समूहों में 60 से 70 तक सदस्य दिखाए जाते हैं, जिनमें अधिकांश ठगों के ही लोग होते हैं। इन फर्जी सदस्यों का काम केवल माहौल बनाना होता है। यह लोग लगातार मुनाफे के स्क्रीनशॉट, निवेश सलाह और सकारात्मक अनुभव साझा करते रहते हैं। इससे नए लोग प्रभावित होकर निवेश करने लगते हैं। कुछ समय बाद ग्रुप में आइपीओ या विशेष निवेश अवसर का हवाला दिया जाता है। कम समय में डबल रिटर्न का दावा कर लोगों को बड़ी राशि लगाने के लिए प्रेरित किया जाता है। कई मामलों में शुरुआत में थोड़ा लाभ दिखाकर भरोसा मजबूत किया जाता है, ताकि पीड़ित अधिक रकम निवेश कर दे। राशि जमा होते ही ठग धीरे-धीरे संपर्क कम कर देते हैं। कुछ समय बाद ग्रुप बंद कर दिया जाता है या निवेशकों को बाहर कर दिया जाता है। इस दौरान नामी कंपनियों के लोगो और मिलते-जुलते नाम वाले क्लोन प्लेटफॉर्म का उपयोग भी किया जाता है, जिससे निवेशकों को धोखे का पता नहीं चलता है।