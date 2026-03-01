सीवरेज लाइन बिछाने में सडक़ों को तोड़ा, मरम्मत कार्य अब तक अधूरा

जिसकी मरम्मत नहीं किए जाने के कारण लोग परेशान हो रहे है।गौरतलब है कि राज्य सरकार की ओर से कस्बे में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने व सीवरेज लाइन लगाने के लिए 25 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी, जिससे 3 एमएलडी का प्लांट का निर्माण होना है। इसके साथ ही 11.300 किलोमीटर पाइप लगाने है। सरकार की ओर से राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं अवसंरचना निगम लिमिटेड रुडसीको को राशि आवंटित करने के बाद कस्बे में कार्य भी शुरू कर दिया गया है। कस्बे में फलसूंड रोड पर पाइप लगाने का कार्य पूर्ण हो चुका है और अब जोधपुर रोड पर कार्य प्रगति पर है।