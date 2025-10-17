बदलते रंग और ट्रेंड: दीपावली पर बच्चों की पसंद में दिखा नया अंदाज़

कक्षा 5 की छात्रा आर्या बताती है, मुझे इस बार प्लास्टिक खिलौने नहीं चाहिए, मैंने पापा से लकड़ी का पजल गेम मांगा है। इससे खेलते हुए नई बातें सीखने को मिलती हैं। वहीं 10 वर्षीय विवेक कहता है, कार्टून वाले चॉकलेट गिफ्ट बॉक्स बहुत अच्छे लगते हैं, मैं दोस्तों को वही दूंगा। बच्चों में इस बार थीम बेस्ड और एजुकेशनल गिफ्ट को लेकर खास उत्साह है।